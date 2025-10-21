Miasto wstrzymuje adopcje czarnych kotów. Powodem Halloween

Niedźwiedź ukradł cukierki w Halloween Źródło: Reuters

Władze miasta Terrassa w Katalonii zdecydowały o tymczasowym wstrzymaniu adopcji czarnych kotów z lokalnego schroniska. Zakaz obowiązuje od 1 października i potrwa do 1 listopada - podaje "El Pais". Powodem takiej decyzji jest zbliżające się Halloween, które przypada 31 października. Władze podkreślają, że chodzi o to, by ochronić czarne koty przed potencjalnymi "rytuałami i nadużyciami". Decyzję podjęto po ostrzeżeniach ze strony organizacji zajmujących się zwierzętami.

"Staramy się zapobiegać makabrycznym praktykom"

Wiceburmistrz Terrassy Noel Duque, zajmujący się m.in. dobrostanem zwierząt, przyznał w rozmowie z nadawcą RTVE, że liczba wniosków o adopcję czarnych kotów w ostatnich latach wzrastała w okolicach Halloween, choć nie podał dokładnych statystyk. - To wzory, które budzą nasze podejrzenia, że nie zawsze istnieje rzeczywista intencja adopcji - powiedział. - Staramy się zapobiegać adopcjom podejmowanym pod wpływem mody lub impulsu. A w takich przypadkach, o których wiemy, że mają miejsce, staramy się zapobiegać makabrycznym praktykom - zaznaczył.

Rada miasta podkreśla, że w Terrassie nie odnotowano dotąd żadnych przypadków okrucieństw wobec kotów, choć miały one miejsce w innych regionach kraju. Miasto zaznacza, że podjęta decyzja jest "tymczasowa i wyjątkowa", ale możliwe, że zakaz będzie wprowadzany także w przyszłości.

BBC wyjaśnia, że czarne koty często kojarzone są z czarami, a w kulturze zachodniej uważa się je za przynoszące pecha. W innych kulturach, np. japońskiej i egipskiej, postrzegane są za symbol dobrobytu i szczęścia.