Czego szukali Polacy w 2022 w Google? Niektóre najpopularniejsze wyszukiwania mogą zaskoczyć

Trendy 2022 w Polsce - gdzie, jak, kiedy, kto to...

Kto to: 1. Kto to behawiorysta 2. Kto to oligarcha 3. Kto to separatysta 4. Kto to probant 5. Kto to parias 6. Kto to mer 7. Kto to dezerter 8. Kto to dywersant 9. Kto to boomer 10. Kto to anonymous