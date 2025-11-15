"Szły jak na lep na jego czułe słówka". Ciała 24 kobiet w beczkach

Znaleźli beczki z ciałami kobiet. Bela Kiss był poszukiwany Źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny, Detroit Free Press, Muncie Evening Press

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Béla Kiss mieszkał niedaleko Budapesztu. I to tam, w niewielkiej miejscowości, w 1916 roku dokonano makabrycznego odkrycia.

W metalowych beczkach znaleziono szczątki kobiet. Każda z nich miała zostać uduszona przed śmiercią, na ich szyjach znajdowały się resztki sznurów.

Ciał odnaleziono 24, ale ofiar mogło być znacznie więcej, bo odkryto korespondencję mężczyzny z jego co najmniej 74 narzeczonymi.

Kissa okrzyknięto "wampirem z Cinkoty", bo po uduszeniu każdej z ofiar miał nakłuwać kobietom szyje i upuszczać z nich krew.

Mężczyzna - mimo wielu sygnałów z różnych stron świata - nigdy nie został zatrzymany i osądzony.

Młody elegant ze schludnie zaczesanymi włosami i starannie przystrzyżonymi wąsami lubił spacerować uliczkami niewielkiej Cinkoty, nieopodal Budapesztu (dziś to część węgierskiej stolicy). I choć pannom nie wypadało oglądać się za kawalerami, to mieszkanki miasteczka nie były w stanie się pohamować. Wszędzie, gdzie pojawiał się Béla Kiss, kobiety pąsowiały, a ich serca zaczynały bić szybciej. On zdawał się nie zauważać oznak zainteresowania i tylko tajemniczo uśmiechał się spod wąsa, co jeszcze bardziej zawstydzało miejscowe panny. Nic sobie z tego nie robił, świdrował wszystkie swoimi błękitnymi oczami, czarował rozmowami na temat literatury, historii i sztuki i powtarzał, że jego wybranka będzie mieszkanką Budapesztu.

"Szły jak na lep na jego czułe słówka"

Na razie jednak zamieszkał w wynajętym domu na obrzeżach Cinkoty. Za dnia parał się blacharstwem, wieczorami lubił się zabawić. Domem nie musiał się przejmować, bo wszystkim zajmowała się gosposia - pani Jakubec. Béla wiódł dość beztroski żywot, ale wydawało się, że ciągle czegoś mu brakowało.