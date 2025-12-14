Logo TVN24
Ze świata

Zniesienie amerykańskich sankcji. Ile zarobi na tym Białoruś?

bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
John Coale o handlu potażem przez Białoruś. "Szczegóły są w tej chwili dopracowywane"
Źródło: Reuters
Zniesienie amerykańskich sankcji na białoruską spółkę Bielaruskalij oznacza, że potas mógłby być wysyłany do USA. Logistyka jednak w dalszym ciągu będzie odbywała się przez Rosję - powiedział ekonomista Lew Lwowski w rozmowie z niezależnym białoruskim portalem Zierkało.

Stany Zjednoczone zdecydowały w sobotę o zniesieniu sankcji na białoruski koncern rolniczy. To część porozumienia o uwolnieniu przez reżim Białorusi kolejnej grupy więźniów politycznych - na wolność wyszły 123 osoby, w tym niedoszły kandydat na prezydenta i opozycja Wiktar Babaryka.

Lew Lwowski opowiedział portalowi Zierkało czy będzie to skuteczne, biorąc pod uwagę, że sankcje UE pozostaną w mocy. Ekspert uważa, że restrykcje przeciwko potasowi można z grubsza podzielić na dwie części: amerykańskie i europejsko-litewskie. Te ostatnie, jak zauważa, są najważniejsze, bowiem Europa była również znaczącym rynkiem zbytu dla białoruskiego potasu.

- Po drugie, najtańszym sposobem eksportu naszego potasu do krajów trzecich, Brazylii, Indii, Chin, jest skorzystanie z portu w Kłajpedzie. Ale obecnie nie jest to możliwe - powiedział Lwowski.

Ambasada USA w Wilnie. Uwolnieni więźniowie polityczni z Białorusi
"Dyktator, zbrodniarz, bandyta handluje ludźmi". Jaki interes miał Łukaszenka?
Maryja Kalesnikawa
Łukaszenka uwalnia więźniów, "król kryptowalut" skazany, nowy pomysł na Donbas
Andrzej Poczobut
"Trzeba go zabrać stamtąd, bo on tam po prostu umrze"
Rosja będzie obecna w łańcuchu dostaw?

Ekspert uważa, że zniesienie amerykańskich sankcji oznacza, że teraz potas mógłby być wysyłany do USA, jednak logistyka nadal musi odbywać się przez Rosję.

- Są tu dwie opcje. Pierwsza to bezpośredni transport kolejowy do Chin, ale jest to bardzo drogie. Druga to wysyłka do portu w obwodzie leningradzkim lub Murmańsku. Problem polega na tym, że tam również stale brakuje przepustowości kolejowej i portowej - stwierdził.

Alaksandr Łukaszenka i wysłannik USA John Coale
Zniesienie sankcji może być preludium do dalszej presji na Unię Europejską, aby również zniosła ograniczenia, jak uważa Lew Lwowski.
Źródło: PAP/EPA/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE

USA bez możliwości nacisku na Mińsk

Według Lwowskiego samo zniesienie sankcji nie pozwoli Białorusi zarobić miliarda dolarów, na co liczy Mińsk.

- Bardziej prawdopodobne jest, że mówimy o milionach, może dziesiątkach milionów. Wszystko zależy od tego, ile potasu uda nam się przetransportować przez jakiś port w obwodzie leningradzkim w Rosji. Ale teraz będziemy mogli go sprzedać na rynkach z nieco wyższą marżą, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ale potas w Indiach nie jest dużo tańszy niż w USA. Więc tak, coś wygrywamy, ale nie powiedziałbym, że to może być wielkie zwycięstwo - ocenił.

Ekspert uważa, że USA nie mają już wielu ekonomicznych dźwigni nacisku na Mińsk. Jako jedną z nich wymienia sankcje wobec białoruskich banków. Wskazuje też na inne konsekwencje negocjacji Łukaszenki z Amerykanami.

- Zniesienie sankcji może być preludium do dalszej presji na Unię Europejską, aby również zniosła ograniczenia – wyjaśnił Lwowski.

- Na razie moglibyśmy spróbować zwrócić się do Litwy i powiedzieć: patrzcie, Amerykanie znieśli sankcje; są ważnym sojusznikiem, także militarnym. Porozmawiajmy też o tym. I to samo z Unią Europejską. Z drugiej strony, inną konsekwencją może być rozpoczęcie podobnych negocjacji przez samą Unię Europejską z Mińskiem - dodał.

Swiatłana Cichanouska
Cichanouska: Łukaszenka mógł zostawić Andrzeja, bo jest ważny dla Polski
John Coale i Alaksandr Łukaszenka
Doniesienia z Białorusi. Część amerykańskich sankcji "zniesiona"
Maryja Kalesnikawa
Więźniowie polityczni uwolnieni przez Białoruś
Sankcje USA na koncern

Sankcje USA wobec Bielaruskalij zostały nałożone na początku grudnia 2021 r. W przeciwieństwie do europejskich ograniczeń, zakaz dotyczył wszystkich produktów firmy. W związku z tym Litwa, przez którą tranzytem przejeżdżała znaczna część białoruskich nawozów potasowych, wstrzymała ich przeładunek.

W lipcu 2023 r. pierwszy wicepremier Białorusi Nikołaj Snopkow stwierdził, że w ostatnich latach Białoruś dostarczała na rynek światowy średnio około 9-10 mln ton potasu. Z powodu sankcji wolumen ten zmniejszył się o około 5,5 mln ton.

Od tego czasu Białoruś zaprzestała publikowania informacji na temat eksportu nawozów. Według Międzynarodowego Instytutu Badań nad Polityką Żywnościową (IFPRI), Udział Białorusi w światowym eksporcie nawozów potasowych spadł z 18 proc. w 2021 r. do 9 proc. w 2023 r.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

