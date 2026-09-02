Zderzenie dwóch statków. Z jednym urwał się kontakt
Jak przekazało biuro gubernatora, statki Alsu oraz Tugberk Imamoglu zderzyły się u wybrzeży dzielnicy Silivri około godz. 3 w nocy. Alsu płynął do portu Aliaga na Morzu Egejskim, natomiast Tugberk Imamoglu - do portu Karadeniz Eregli nad Morzem Czarnym.
Na miejsce zdarzenia wysłano statki straży przybrzeżnej i helikoptery w celu przeprowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczej.
Akcja ratownicza na Morzu Marmara
Według władz na statku Alsu nie stwierdzono widocznych uszkodzeń. Nie udało się natomiast nawiązać kontaktu z Tugberk Imamoglu ani z jego 10-osobową załogą.
Według danych Stambulskiej Izby Handlu Morskiego - Tugberk Imamoglu - należący do firmy Zeybe Denizcilik, jest masowcem, natomiast Alsu, będący własnością firmy Ozpulathane Deniz Tasimaciligi, służy do przewozu chemikaliów.