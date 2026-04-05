Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum

Zalewski: Trump wielokrotnie stosował metodę eskalowania napięcia po to, aby uzyskać cel

Nie jest to pierwszy wpis Donalda Trumpa dotyczący eskalacji uderzeń na Iran. Choć skala ataków USA jeszcze się nie zwiększyła, to tym razem widać, że prezydent USA wypowiada się w coraz mocniejszych słowach - pada nawet przekleństwo i wyzwisko.

"We wtorek w Iranie będzie to jednocześnie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone bękarty, albo będziecie żyć w piekle - ZOBACZYCIE! Chwała Allahowi" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Wpis Trumpa o Iranie i cieśninie Ormuz Źródło: Truth Social

W rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" doprecyzował termin: "Jeśli nie zrobią czegoś do wtorku wieczorem, nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty".

Później w serwisie Truth Social zamieścił kolejny wpis, w którym podał nawet godzinę nowego ultimatum: "Wtorek, godzina 20 czasu wschodnioamerykańskiego!" (2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

Wcześniej, w niedzielnej rozmowie ze stacją Fox News, Trump przekazał, że porozumienie z Iranem może zostać osiągnięte już do poniedziałku, a rozmowy są w toku.

Iran i Trump straszą "piekłem"

W sobotę dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło. Rzecznik irańskiego dowództwa oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".

Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Też straszył "piekłem".

"Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na ZAWARCIE POROZUMIENIA albo OTWARCIE CIEŚNINY ORMUZ? Czas ucieka - 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło. BOGU niech będzie chwała! Prezydent DONALD J. TRUMP" - napisał Trump w sobotę na Truth Social. Wspomniane ultimatum Trumpa miało upłynąć w poniedziałek o godzinie 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy we wtorek w Polsce).

Trump groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu - podkreślił "Wall Street Journal". Teheran w piątek odrzucił ofertę Waszyngtonu w sprawie porozumienia.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Trump już kilka razy przesuwał terminy eskalacji. 21 marca zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. 23 marca wydłużył to ultimatum do pięciu dni, a następnie do dziesięciu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już ponad miesiąc. Iran na izraelsko-amerykańskie naloty odpowiedział atakami odwetowymi na państwa Zatoki Perskiej, a także blokadą ważnego szlaku handlu ropą w cieśninie Ormuz, co doprowadziło do gwałtownych wzrostów cen na globalnych rynkach energii.

Źródło: tvn24.pl, PAP