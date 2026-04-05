Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum

|
Donald Trump
Zalewski: Trump wielokrotnie stosował metodę eskalowania napięcia po to, aby uzyskać cel
Źródło: TVN24
Donald Trump w mediach społecznościowych zapowiedział kolejny atak na Iran. Prezydent USA w wulgarnym wpisie zagroził uderzeniem w irańską infrastrukturę i elektrownie, jeśli nie zostanie otwarta cieśnina Ormuz. W rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" wyznaczył kolejny deadline. Z kolei w rozmowie z Fox News przekazał, że może dojść do porozumienia z Iranem.

Nie jest to pierwszy wpis Donalda Trumpa dotyczący eskalacji uderzeń na Iran. Choć skala ataków USA jeszcze się nie zwiększyła, to tym razem widać, że prezydent USA wypowiada się w coraz mocniejszych słowach - pada nawet przekleństwo i wyzwisko.

"We wtorek w Iranie będzie to jednocześnie Dzień Elektrowni i Dzień Mostu. Nie będzie nic podobnego!!! Otwórzcie tę pie*****ną cieśninę, szalone bękarty, albo będziecie żyć w piekle - ZOBACZYCIE! Chwała Allahowi" - napisał Trump na swojej platformie Truth Social.

Wpis Trumpa o Iranie i cieśninie Ormuz
Źródło: Truth Social

W rozmowie z dziennikiem "Wall Street Journal" doprecyzował termin: "Jeśli nie zrobią czegoś do wtorku wieczorem, nie zostaną im żadne elektrownie ani żadne mosty".

Później w serwisie Truth Social zamieścił kolejny wpis, w którym podał nawet godzinę nowego ultimatum: "Wtorek, godzina 20 czasu wschodnioamerykańskiego!" (2 w nocy z wtorku na środę w Polsce).

Wcześniej, w niedzielnej rozmowie ze stacją Fox News, Trump przekazał, że porozumienie z Iranem może zostać osiągnięte już do poniedziałku, a rozmowy są w toku.

Iran i Trump straszą "piekłem"

W sobotę dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło. Rzecznik irańskiego dowództwa oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".

Wcześniej prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Też straszył "piekłem".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na ZAWARCIE POROZUMIENIA albo OTWARCIE CIEŚNINY ORMUZ? Czas ucieka - 48 godzin, zanim zapanuje tam piekło. BOGU niech będzie chwała! Prezydent DONALD J. TRUMP" - napisał Trump w sobotę na Truth Social. Wspomniane ultimatum Trumpa miało upłynąć w poniedziałek o godzinie 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy we wtorek w Polsce).

Trump groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu - podkreślił "Wall Street Journal". Teheran w piątek odrzucił ofertę Waszyngtonu w sprawie porozumienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Trump już kilka razy przesuwał terminy eskalacji. 21 marca zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni, jeżeli Teheran w ciągu 48 godzin nie odblokuje cieśniny Ormuz. 23 marca wydłużył to ultimatum do pięciu dni, a następnie do dziesięciu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już ponad miesiąc. Iran na izraelsko-amerykańskie naloty odpowiedział atakami odwetowymi na państwa Zatoki Perskiej, a także blokadą ważnego szlaku handlu ropą w cieśninie Ormuz, co doprowadziło do gwałtownych wzrostów cen na globalnych rynkach energii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Redagowała Milena Zawiślińska

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
USAIranDonald TrumpBliski WschódKonflikt na Bliskim Wschodzie
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

