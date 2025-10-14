Udawał niewidomego, pobrał milion euro. Tak wpadł

Siostra zakonna padła ofiarą oszustów Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

70-letniego oszusta wykryła Gwardia Finansowa w miejscowości Arzignano w prowincji Vicenza.

W ostatnim czasie w ramach prowadzonych kontroli funkcjonariusze postanowili mu się przyjrzeć. Zauważono, że pracował w przydomowym ogrodzie sprawnie, posługując się niebezpiecznymi narzędziami i samodzielnie robił zakupy, przy czym wybierał dokładnie warzywa i owoce oraz płacił gotówką, którą bez problemu odliczał.

Funkcjonariusze zawiadomili o tym urzędy wypłacające zasiłki i miejscową prokuraturę.

Wyłudził milion euro

Jak ustalono, mężczyzna ostrzymywał rentę z powodu całkowitej utraty wzroku. Dostawał też dodatek dla opiekuna ze względu na swoje "inwalidztwo".

Przez pół wieku oszukał państwo na ponad milion euro.

Na wniosek prokuratury mężczyzna stanie przed sądem oskarżony o oszustwo i nielegalne pobieranie środków z kasy państwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock