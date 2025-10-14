Logo TVN24
Ze świata

Udawał niewidomego, pobrał milion euro. Tak wpadł

shutterstock_2228593741
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Źródło: TVN24
Mężczyzna z północnych Włoch przez ponad 50 lat udawał niewidomego, pobierając rentę inwalidzką i inne świadczenia socjalne o łącznej wartości około miliona euro. 70-latka zdemaskowano, gdy pracował w ogrodzie, używając ostrych narzędzi.

70-letniego oszusta wykryła Gwardia Finansowa w miejscowości Arzignano w prowincji Vicenza.

W ostatnim czasie w ramach prowadzonych kontroli funkcjonariusze postanowili mu się przyjrzeć. Zauważono, że pracował w przydomowym ogrodzie sprawnie, posługując się niebezpiecznymi narzędziami i samodzielnie robił zakupy, przy czym wybierał dokładnie warzywa i owoce oraz płacił gotówką, którą bez problemu odliczał.

Funkcjonariusze zawiadomili o tym urzędy wypłacające zasiłki i miejscową prokuraturę.

toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
Turystyka
Wenecja
Ostatni raz zdarzyło się to 10 lat temu. Wyjątkowy dzień w Wenecji
TVN24
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"

Wyłudził milion euro

Jak ustalono, mężczyzna ostrzymywał rentę z powodu całkowitej utraty wzroku. Dostawał też dodatek dla opiekuna ze względu na swoje "inwalidztwo".

Przez pół wieku oszukał państwo na ponad milion euro.

Na wniosek prokuratury mężczyzna stanie przed sądem oskarżony o oszustwo i nielegalne pobieranie środków z kasy państwa.

Autorka/Autor: BC

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Włochyrentaoszustwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica