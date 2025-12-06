Logo TVN24
Ze świata

Putin postawił na USA. "Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów"

Władimir Putin
Kwaśniewski: Putin chce wbić klin między Europę i USA
Źródło: TVN24
Amerykańskie firmy przygotowują się do możliwego wznowienia relacji gospodarczych z Rosją - ocenił analityk Strategy&Future Marek Budzisz. Jego zdaniem Władimir Putin świadomie postawił na Waszyngton i gra kartą ekonomiczną, wychodząc z założenia, że interesy Ukrainy przestały być dla USA priorytetem.

W wyemitowanym w czwartek wywiadzie dla telewizji India Today Władimir Putin powiedział, że za amerykańskimi staraniami o doprowadzenie do końca wojny w Ukrainie stoją m.in. interesy gospodarcze. Dodał, że docierają do niego listy od "dużych amerykańskich firm", które deklarują gotowość powrotu do Rosji i zapewniają, że "nie odeszły z własnej woli i czekają tylko na sygnał polityczny".

- Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów - powiedział Budzisz. Jego zdaniem Putin zdecydował się zagrać kartą ekonomiczną i postawił na USA, ponieważ uznał, że Amerykanie "nie będą się specjalnie troszczyć o interes Ukrainy", lecz zadbają przede wszystkim o własne interesy, w tym gospodarcze.

- Rosjanie i Amerykanie mają zresztą obopólny interes w powrocie do relacji handlowych. Rosja musi odbudować swoje zdolności utracone w wyniku wojny - zauważył ekspert.

W poniedziałek amerykański dziennik "Wall Street Journal" doniósł o tajnym spotkaniu z amerykańskimi biznesmenami rosyjskich oligarchów objętych sankcjami - Giennadija Timczenki i Jurija Kowalczuka. Według gazety Rosjanie - obaj z bliskiego kręgu Putina - mieli rozmawiać w USA na temat potencjalnych umów w dziedzinie wydobycia metali ziem rzadkich i energetyki, w tym "nawet" reaktywacji gazociągu Nord Stream.

"WSJ" już w listopadzie ujawnił kulisy negocjacji pokojowych prowadzonych przez Steve’a Witkoffa, specjalnego wysłannika prezydenta Donalda Trumpa, z rosyjskim finansistą Kiriłłem Dmitrijewem, bliskim współpracownikiem Putina.

Czytaj też: Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia"

"Moskwa wbija klin"

W tle rozmów o zakończeniu wojny na Ukrainie negocjatorzy mieli, według dziennika, rozmawiać o biznesie. Jak podał WSJ, Rosjanie obiecywali wykorzystanie 300 mld dol. aktywów rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych w Europie, na amerykańsko-rosyjskie projekty inwestycyjne i odbudowę Ukrainy pod przewodnictwem USA. Firmy amerykańskie i rosyjskie miałyby też połączyć siły - z pominięciem europejskich konkurentów - aby eksploatować bogactwa mineralne Arktyki.

"Kusząc Amerykanów wielomiliardowymi kontraktami na metale ziem rzadkich i energię, Moskwa wbija klin między Amerykę a jej tradycyjnych sojuszników w Europie" - napisał "WSJ".

Według Budzisza, to przemyślana strategia Kremla. W jego opinii Putin chce osłabić NATO, poprzez osłabienie więzi transatlantyckich, dlatego konsekwentnie powtarza, że Rosji dobrze współpracuje się ze Stanami Zjednoczonymi, a z Europą - źle.

Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą

Pierwsza taka sytuacja w Rosji. Pieniądze na wojnę z Ukrainą

Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"

Rosja blokuje popularną aplikację do komunikacji. Powodem ma być "działalność przestępcza"

Tech

Kreml rozsiewa także narrację, że wznowienie współpracy handlowej Rosji z europejskim biznesem będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy Europa gruntownie zmieni swoją politykę. Jak zauważył ekspert, częścią tej narracji była też deklaracja Putina o "gotowości do wojny" z Europą.

- Intencją Kremla jest zbudowanie wrażenia, że więzi atlantyckie nie istnieją. A przecież NATO bez Stanów Zjednoczonych, jako sojusz wojskowy, ze względu na bardzo ograniczone zdolności militarne Europy Zachodniej, nie ma większego sensu - podkreślił ekspert.

Jak jednak wynika z doniesień medialnych, europejski biznes się nie poddaje i także liczy na powrót do handlu z Federacją Rosyjską.

Tajne spotkania z rosyjskimi wysłannikami

Według tygodnika "Die Zeit" w Abu Zabi odbyło się tajne spotkanie niemieckich "byłych polityków i lobbystów" z rosyjskimi wysłannikami. Jak napisała gazeta, to co najmniej czwarte tego typu niemiecko-rosyjskie spotkanie. Pierwsze miało miejsce w stolicy Azerbejdżanu Baku w ubiegłym roku.

Po stronie niemieckiej w spotkaniu w Abu Zabi mieli wziąć udział były minister kancelarii prezydenta Ronald Pofalla (CDU) oraz Martin Hoffmann, dyrektor zarządzający Forum Niemiecko-Rosyjskiego. Obecny miał być również Matthias Platzeck, były premier Brandenburgii z SPD. Z kolei Rosję mieli reprezentować przewodniczący rady nadzorczej Gazpromu, Wiktor Zubkow, oraz wysłannik Putina ds. praw człowieka, Walerij Fadiejew.

Według "Die Zeit" Rosjanie próbują ustanowić "dyskretny kanał komunikacji" z niemieckim rządem, a Ronald Pofalla z Martinem Hoffmannem mają na początku grudnia pojechać do Moskwy.

Czytaj też: "Die Zeit" o co najmniej "czterech poufnych spotkaniach" Rosjan i Niemców

"Chodzi o zniesienie sankcji"

Budzisz jest jednak sceptyczny w ocenie czy niemieccy lobbyści, liczący na wznowienie współpracy z Rosją, działają z cichym przyzwoleniem rządu Friedricha Merza. Jego zdaniem, "wbrew zakorzenionemu w Polsce mniemaniu", niemieckie firmy, nie mają "takiej sprawczości, żeby decydować o polityce Berlina".

Jak podkreślił ekspert, kanclerz Merz "optuje" obecnie za konfiskatą rosyjskich aktywów, zamrożonych w belgijskim depozycie Euroclear, a więc uderzeniem w rosyjskie interesy, a to dowodzi, że nie dąży raczej do powrotu do "business as usual" z Federacją Rosyjską.

Według analityka Instytutu Europy Środkowej dr Andrzeja Szabaciuka, Putin kusi Amerykanów wizją lukratywnych przedsięwzięć biznesowych z jeszcze jednego powodu, choć nie mówi o tym wprost.

Spotkanie ukraińskiej i amerykańskiej delegacji
"Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach"
TVN24
Porwane ukraińskie dzieci noszą ubrania z literą Z (symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę)
Dzieci porwane z Ukrainy trafiają do jeszcze gorszego miejsca niż Rosja
Anna Czerwińska
Abu Zabi
"Die Zeit" o co najmniej "czterech poufnych spotkaniach" Rosjan i Niemców
TVN24

- Chodzi mu przede wszystkim o zniesienie sankcji gospodarczych. No bo jak inaczej prowadzić biznesy, które Rosjanie obiecują Amerykanom, skoro sankcje nadal obowiązują - podkreślił Szabaciuk i dodał, że obietnice kontraktów mają także trafiać do tych Amerykanów, którzy wierzą, że wymiana handlowa z Rosją zagwarantuje Ukrainie bezpieczeństwo.

Szabaciuk przypomniał, że sam prezydent Trump mówił o tym wielokrotnie, przy okazji negocjowania z Kijowem umowy o wydobyciu metali ziem rzadkich. Według prezydenta USA wejście amerykańskiego biznesu to rodzaj gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

- Moim zdaniem to fałszywa kalkulacja i odciąganie uwagi Zachodu od głównego problemu, czyli rosyjskiego imperializmu. Rosja jest nieprzewidywalnym partnerem i się nie zmieni. Nadal będzie antyukraińska i antyzachodnia. Poza tym rozważania o biznesie w trakcie trwania wojny to dzielenie skóry na niedźwiedziu. Nie wiemy, jak się zakończy ta wojna i czy w ogóle Rosja po jej zakończeniu będzie chciała wpuścić jakikolwiek biznes z USA – podkreślił Szabaciuk.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

