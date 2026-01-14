Amerykańska blokada, duży spadek dostaw do Chin

Wenezuela pogrążona w niepewności po uprowadzeniu Maduro. Materiał "Faktów" TVN Źródło: "Fakty" TVN

Blokada tankowców była elementem kampanii presji USA na reżim Nicolasa Maduro, której zwieńczeniem była operacja wojskowa z 3 stycznia, zakończona jego schwytaniem i postawieniem przed sądem w USA.

Po zatrzymaniu przywódcy Wenezueli Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone kontrolują południowoamerykański kraj i zaczął wzywać amerykańskie koncerny do inwestowania w wenezuelski sektor naftowy.

Statki zmieniają kurs

Od nałożenia blokady siły USA zajęły pięć powiązanych z Wenezuelą tankowców, co sprawiło, że inne statki zaczęły zmieniać kurs albo wracać na wody wenezuelskie, by uniknąć zatrzymania.

W pierwszych dniach roku około tuzina załadowanych tankowców wypłynęło z Wenezueli z wyłączonymi transponderami, ale większość z nich wróciła do tego kraju, gdy rząd tymczasowy w Caracas wynegocjował z Waszyngtonem umowę na dostawę 50 mln baryłek ropy.

Zapasy ropy wenezuelskiej

Trzy z tych tankowców utrzymały jednak kurs na Azję i spodziewane są w Chinach pod koniec lutego - powiedziała Reutersowi osoba związana z tym transportem. Według niej tankowce wiozą 3 mln baryłek oleju opałowego i 2 mln baryłek ropy.

Taki transport oznaczałby w przeliczeniu eksport do Chin na poziomie 166 tys. baryłek dziennie, czyli znacznie mniej niż średnia wenezuelskiego eksportu z 2025 roku, wynosząca 642 tys. baryłek - obliczył Reuters.

Analitycy podkreślają jednak, że pod koniec ubiegłego roku importerzy w Chinach zgromadzili zapasy wenezuelskiej ropy, a duże ilości tego surowca - według różnych szacunków od 43 do 52 mln baryłek - wciąż są w drodze na wschód.

Duży spadek po rekordzie

Chiny są największym odbiorcą wenezuelskiej ropy i według danych państwowego wenezuelskiego koncernu naftowego PDVSA w 2025 roku odpowiadały za około 75 proc. całkowitego eksportu.

Dla Chin surowiec z Wenezueli stanowił natomiast zaledwie 4 proc. importu ropy drogą morską.

Import wenezuelskiej ropy do Chin był rekordowy w listopadzie 2025 roku, gdy wynosił średnio 660 tys. baryłek dziennie, a następnie spadł w grudniu do 450 tys. baryłek dziennie, gdy zbiorniki w Chinach się zapełniły - wynika z danych firmy analitycznej Vortexa.

