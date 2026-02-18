Węgry wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę

"Dziś podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu dostaw oleju napędowego na Ukrainę. Wysyłki nie zostaną wznowione, dopóki tranzyt ropy do Węgier rurociągiem 'Przyjaźń' nie zostanie przywrócony" - napisał Peter Szijjarto w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.
Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji decyzja władz w Kijowie o niewznawianiu tranzytu ropy ma podłoże polityczne. Minister zarzucił Ukrainie, że "celowo naraża bezpieczeństwo energetyczne Węgier", mimo że, jak podkreślił, Budapeszt odgrywa istotną rolę w zapewnianiu dostaw energii dla Ukrainy.
"Nie można oczekiwać, że będziemy gwarantować bezpieczeństwo energetyczne innego kraju, gdy nasze własne dostawy są zagrożone. Współpraca energetyczna musi opierać się na wzajemności i szacunku, a nie na presji" - dodał.
W poniedziałek węgierska agencja MTI informowała, że koncern paliwowy MOL zwrócił się do rządu w Budapeszcie o uruchomienie strategicznych rezerw ropy naftowej.
Czytaj też: Węgry sięgają po strategiczne rezerwy
Spór o naprawę rurociągu "Przyjaźń"
Pod koniec stycznia Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku ostrzału uszkodzona została południowa nitka rurociągu "Przyjaźń", kluczowa dla dostaw ropy na Węgry i Słowację.
Po tym zdarzeniu tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę został wstrzymany. Kijów tłumaczył, że przerwa jest skutkiem zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem.
Węgry i Słowacja utrzymują jednak, że naprawa mogłaby już zostać przeprowadzona. Premier Słowacji Robert Fico mówił nawet o "politycznym szantażu" ze strony Kijowa. W odpowiedzi na te zarzuty Sybiha napisał ironicznie: "Skarżcie się swoim przyjaciołom w Moskwie", wskazując, że to Rosja jest wyłącznym sprawcą obecnego kryzysu.
Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Aliaksandr Kushner / Shutterstock.com