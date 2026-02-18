Węgry wstrzymują dostawy paliwa na Ukrainę

Kampania wyborcza przed wyborami na Węgrzech. Peter Magyar kontra Viktor Orban

"Dziś podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu dostaw oleju napędowego na Ukrainę. Wysyłki nie zostaną wznowione, dopóki tranzyt ropy do Węgier rurociągiem 'Przyjaźń' nie zostanie przywrócony" - napisał Peter Szijjarto w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.

Zdaniem szefa węgierskiej dyplomacji decyzja władz w Kijowie o niewznawianiu tranzytu ropy ma podłoże polityczne. Minister zarzucił Ukrainie, że "celowo naraża bezpieczeństwo energetyczne Węgier", mimo że, jak podkreślił, Budapeszt odgrywa istotną rolę w zapewnianiu dostaw energii dla Ukrainy.

Today we decided to suspend diesel fuel deliveries to Ukraine. Shipments will not resume until oil transit toward Hungary via the Druzhba pipeline is restored.@ZelenskyyUA has decided not to restart oil transit for political reasons, deliberately putting Hungary’s energy supply… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 18, 2026 Rozwiń

"Nie można oczekiwać, że będziemy gwarantować bezpieczeństwo energetyczne innego kraju, gdy nasze własne dostawy są zagrożone. Współpraca energetyczna musi opierać się na wzajemności i szacunku, a nie na presji" - dodał.

W poniedziałek węgierska agencja MTI informowała, że koncern paliwowy MOL zwrócił się do rządu w Budapeszcie o uruchomienie strategicznych rezerw ropy naftowej.

Spór o naprawę rurociągu "Przyjaźń"

Pod koniec stycznia Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W wyniku ostrzału uszkodzona została południowa nitka rurociągu "Przyjaźń", kluczowa dla dostaw ropy na Węgry i Słowację.

Po tym zdarzeniu tranzyt rosyjskiej ropy przez Ukrainę został wstrzymany. Kijów tłumaczył, że przerwa jest skutkiem zniszczeń spowodowanych rosyjskim atakiem.

Węgry i Słowacja utrzymują jednak, że naprawa mogłaby już zostać przeprowadzona. Premier Słowacji Robert Fico mówił nawet o "politycznym szantażu" ze strony Kijowa. W odpowiedzi na te zarzuty Sybiha napisał ironicznie: "Skarżcie się swoim przyjaciołom w Moskwie", wskazując, że to Rosja jest wyłącznym sprawcą obecnego kryzysu.

We know that the Hungarian side is preparing to complain again about problems with Russian oil transit through the Druzhba pipeline.



We can only advise them to approach their “friends” in Moscow with these photos. This is the Druzhba pipeline infrastructure burning after the… pic.twitter.com/Xbn3DGCRkl — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 12, 2026 Rozwiń

