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W tym roku wprowadzili euro. Bruksela uruchamia specjalną procedurę

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Unia Europejska objęła Bułgarię procedurą nadmiernego deficytu. Przyjęto również zalecenia, które mają ustabilizować finanse kraju do 2029 roku.

Procedura nadmiernego deficytu ma zapewnić, że państwa UE powrócą do dyscypliny budżetowej lub ją utrzymają. Jest uruchamiana, gdy deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB..

Bułgaria, euro, deficyt

1 stycznia 2026 roku Bułgaria weszła do strefy euro jako jej 21. członek. Do końca stycznia obowiązywał okres podwójnego obiegu - można było płacić zarówno w lewach, jak i w euro. Od 1 lutego jedyną oficjalną walutą jest euro.

Decyzja o objęciu Bułgarii procedurą nadmiernego deficytu wynika z faktu, że prognozowany deficyt budżetowy tego kraju na 2026 rok wynosi 4,1 proc. PKB, a w 2027 roku ma nadal utrzymywać się powyżej poziomu 3 proc. PKB. Wykorzystanie przez Bułgarię krajowej klauzuli wyjścia [tzw. klauzuli ucieczki - red.] w odniesieniu do wydatków na obronność w ramach Paktu stabilności i wzrostu nie wyjaśnia w pełni przekroczenia wspomnianego progu 3 proc. - wyjaśniono w komunikacie Rady UE.

Rekomendacje dla Bułgarii

W ramach procedury nadmiernego deficytu państwo członkowskie zostaje objęte wzmożonym nadzorem. Na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej formułowane są rekomendację działań w celu zlikwidowania nadmiernego deficytu w określonym terminie.

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Bułgaria ma czas na przedstawienie środków niezbędnych do redukcji deficytu do 15 października 2026 roku. "Powinna również zadbać o to, aby nominalna skumulowana stopa wzrostu wydatków netto nie przekroczyła 4,2 proc. w 2026 roku, 7.7 proc. w 2027 roku, 11,4 proc. w 2028 roku oraz 15 proc. w 2029 roku" - dodano w komunikacie.

Bułgaria ma też "wdrożyć korygującą ścieżkę wydatków netto" i zagwarantować, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie i utrzyma się poniżej 3 proc. PKB do połowy października.

W 2024 roku procedurą nadmiernego deficytu została objęta również Polska. Wówczas zdecydowano o uruchomieniu procedury także wobec Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Malty i Słowacji. Wcześniej Polska była dwukrotnie objęta tą specjalną procedurą: w latach 2004-2008 oraz 2009-2015.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
BułgariaProcedura nadmiernego deficytuUnia EuropejskaStrefa euro
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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