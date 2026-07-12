Ze świata W tym roku wprowadzili euro. Bruksela uruchamia specjalną procedurę Oprac. Wiktor Knowski |

Sławomir Dudek o wydatkach budżetowych: nie da się mieć szwedzkich wydatków za irlandzkie podatki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Procedura nadmiernego deficytu ma zapewnić, że państwa UE powrócą do dyscypliny budżetowej lub ją utrzymają. Jest uruchamiana, gdy deficyt sektora finansów publicznych przekroczy 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny jest wyższy niż 60 proc. PKB..

Bułgaria, euro, deficyt

1 stycznia 2026 roku Bułgaria weszła do strefy euro jako jej 21. członek. Do końca stycznia obowiązywał okres podwójnego obiegu - można było płacić zarówno w lewach, jak i w euro. Od 1 lutego jedyną oficjalną walutą jest euro.

Decyzja o objęciu Bułgarii procedurą nadmiernego deficytu wynika z faktu, że prognozowany deficyt budżetowy tego kraju na 2026 rok wynosi 4,1 proc. PKB, a w 2027 roku ma nadal utrzymywać się powyżej poziomu 3 proc. PKB. Wykorzystanie przez Bułgarię krajowej klauzuli wyjścia [tzw. klauzuli ucieczki - red.] w odniesieniu do wydatków na obronność w ramach Paktu stabilności i wzrostu nie wyjaśnia w pełni przekroczenia wspomnianego progu 3 proc. - wyjaśniono w komunikacie Rady UE.

Today, the Council opened an excessive deficit procedure for Bulgaria 🇧🇬.



What happens next? And what does it mean for an EU country? Find out here ➡️ https://t.co/F6vvECnR6q pic.twitter.com/z4pOVrB9uZ — EU Council (@EUCouncil) July 10, 2026 Rozwiń

Rekomendacje dla Bułgarii

W ramach procedury nadmiernego deficytu państwo członkowskie zostaje objęte wzmożonym nadzorem. Na podstawie zalecenia Komisji Europejskiej formułowane są rekomendację działań w celu zlikwidowania nadmiernego deficytu w określonym terminie.

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Bułgaria ma czas na przedstawienie środków niezbędnych do redukcji deficytu do 15 października 2026 roku. "Powinna również zadbać o to, aby nominalna skumulowana stopa wzrostu wydatków netto nie przekroczyła 4,2 proc. w 2026 roku, 7.7 proc. w 2027 roku, 11,4 proc. w 2028 roku oraz 15 proc. w 2029 roku" - dodano w komunikacie.

Bułgaria ma też "wdrożyć korygującą ścieżkę wydatków netto" i zagwarantować, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie i utrzyma się poniżej 3 proc. PKB do połowy października.

W 2024 roku procedurą nadmiernego deficytu została objęta również Polska. Wówczas zdecydowano o uruchomieniu procedury także wobec Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Malty i Słowacji. Wcześniej Polska była dwukrotnie objęta tą specjalną procedurą: w latach 2004-2008 oraz 2009-2015.