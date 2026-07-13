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Ceny kawy. Nagły zwrot

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El Nino szybko się nasila. Możliwe ekstremalne zjawiska
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: The Art of Pics/Shutterstock
Ceny kawy na światowych rynkach rosną. Wpływa na nie między innymi zjawisko El Nino - wynika z danych International Coffee Organization (ICO).

Wskaźnik cen kawy ICO Composite Indicator Price (I-CIP) wyniósł w czerwcu 2026 r. 248,9 centa za funt - co oznacza spadek o 2,8 proc. względem maja. Natomiast ceny pod koniec czerwca wyraźnie wzrosły - podaje International Coffee Organization (ICO), organizacja producentów kawy.

"Po spadku do 231,96 centa za funt 9 czerwca, najniższego poziomu od blisko dwóch lat, notowania odbiły o 17,4 proc., osiągając 272,39 centa za funt na koniec miesiąca" - czytamy w raporcie.

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El Nino 2026 a światowy handel

Jak wyjaśnia organizacja, "impulsem były obawy o możliwość wystąpienia zjawiska Super El Nino oraz intensywne opady deszczu, które spowolniły zbiory kawy w Brazylii".

ICO zwraca również uwagę na kurczące się zapasy Arabiki. Certyfikowane zapasy tego gatunku w magazynach giełdowych w USA zmniejszyły się w czerwcu o 13,3 proc., do 0,41 miliona worków, najniższego poziomu od lutego 2024 r.

Według ICO połączenie niskich zapasów, niepewności pogodowej i opóźnień zbiorów w Brazylii zwiększyło obawy rynku o podaż kawy w sezonie 2026/27, co przełożyło się na silne odbicie cen pod koniec czerwca.

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Co to jest El Nino

El Nino to anomalia pogodowa, która występuje na Pacyfiku. Pojawia się, gdy temperatura na powierzchni wody w strefie równikowej jest ponadprzeciętnie wysoka. Zjawisko to wiąże się z osłabieniem pasatów, czyli stałego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej ze wschodu na zachód.

>>> Jednym przyniesie susze, innym ulewy. To El Nino może być rekordowe

Rozwój El Nino ma wpływ na pogodę w wielu miejscach na świecie, i to nawet tych oddalonych wiele tysięcy kilometrów od tropikalnej strefy Pacyfiku.

Zjawisko to zwykle powoduje napływ gorącego i suchego powietrza nad niektóre obszary Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej, Australii i Afryki, zwiększając ryzyko susz i pożarów. Na pacyficznym wybrzeżu Ameryki Południowej i Północnej przynosi natomiast ulewy.

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Źródło: PAP
Tagi:
KawacenyCeny żywnościEl Nino i La NinapogodaPacyfik
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Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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