Ze świata

"Dyskryminacyjne i szykanujące procesy". Waszyngton uderza i zapowiada

Waszyngton, D.C., USA - 10 stycznia 2025: Zewnątrz zabytkowego budynku Winder, gdzie znajduje się Biuro Przedstawiciela Handlowego USA, zlokalizowane w pobliżu Białego Domu, w śnieżny zimowy dzień.
Karol Szulc o Trumpie: podchodzimy do niego jak do rozwydrzonego dziecka
Źródło: TVN24, Reuters
Zdaniem amerykańskiej administracji unijne regulacje i postępowania sądowe uderzają w konkurencyjność firm z USA. Waszyngton ostrzega, że może odpowiedzieć ograniczeniami wobec europejskich dostawców działających na rynku amerykańskim.

"Unia Europejska i pewne kraje członkowskie UE nadal prowadzą przeciwko amerykańskim dostawcom usług dyskryminacyjne i szykanujące procesy sądowe, nakładają (na nie) podatki, grzywny i wydają (przeciwko nim) dyrektywy" - napisało Biuro Przedstawiciela Handlowego USA.

Jak dodało, amerykańskie firmy usługowe świadczą dla obywateli UE bezpłatne usługi w szerokim zakresie oraz oferują niezawodne usługi korporacyjne dla firm z UE, a także zapewniają miliony miejsc pracy i ponad 100 miliardów dolarów bezpośrednich inwestycji w Europie.

Winder Building w Waszyngtonie, gdzie znajduje się Biuro Przedstawiciela Handlowego USA
Źródło: Shutterstock
Źródło: Shutterstock

Waszyngton atakuje Brukselę

Biuro napisało, że USA "od lat wyrażają swoje obawy w tej sprawie w rozmowach z UE" i zarzuciło Unii brak zaangażowania i "podstawowego dostrzeżenia obaw USA".

"Wyraźnie kontrastuje to z dostawcami usług z UE, którzy od dziesiątek lat mogą swobodnie działać w USA, korzystając z dostępu do naszego rynku i konsumentów na równych zasadach" - czytamy. Wymieniono wśród tych firm: Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens i Spotify.

"Jeśli UE i państwa członkowskie UE będą nadal upierać się przy ograniczaniu i powstrzymywaniu konkurencyjności amerykańskich dostawców usług za pomocą środków dyskryminacyjnych, USA nie będą miały innego wyboru, niż to, by zacząć wykorzystywać wszelkie dostępne im narzędzia, aby przeciwdziałać tym nieuzasadnionym środkom" - napisało Biuro.

Wojskowi przygotowujący się do wejścia do gmachu parlamentu
Szykowali już narzędzia do zrywania paznokci. Tak chciano cofnąć historię w ojczyźnie Samsunga
Maciej Michałek
rose
"Musimy przeorientować się na suwerenność technologiczną"
Piotr Szostak
Serwerownia AI
"Gdyby chmura była krajem, zajmowałaby szóste miejsce na świecie"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska

"Administracja Trumpa posuwa się o wiele dalej"

W komunikacie zaznaczono, że prawo amerykańskie zezwala m.in. na stosowanie opłat lub ograniczeń wobec usług zagranicznych. "USA zajmą podobne stanowisko do innych krajów, które realizują strategię wzorowaną na UE w tym obszarze" - zapowiedziano.

Jak napisał "New York Times", "amerykańskie władze od dawna są sfrustrowane rolą Unii Europejskiej jako najbardziej agresywnego regulatora branży technologicznej na świecie".

"Jednak grożąc tak bezpośrednimi represjami, administracja (Donalda) Trumpa posuwa się o wiele dalej, aby skłonić urzędników w Brukseli do ustępstw" - dodał dziennik.

pc

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USADonald TrumpUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica