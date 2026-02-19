Hassett: ten artykuł jest żenujący

Trump w Davos o wzrostach na amerykańskich rynkach i rozwoju gospodarki Źródło: Reuters/TVN24

Hassett to dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej przy Białym Domu. Jego krytyczne słowa wobec analizy ekonomistów nowojorskiego oddziału Fed padły podczas rozmowy ze stacją CNBC.

"Ten artykuł jest żenujący"

- Ten artykuł jest żenujący. Myślę, że to jest najgorszy artykuł, jaki kiedykolwiek widziałem w historii systemu Rezerwy Federalnej. Ludzie związani z tym dokumentem powinni być zdyscyplinowani - powiedział prezydencki doradca.

Jak stwierdził, analiza ta nie nadawałaby się nawet jako wypracowanie w pierwszym semestrze ekonomii na uniwersytecie. Oskarżył też autorów o "partyjne" motywacje.

Kevin Hassett przed Białym Domem Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Analiza ceł przez Fed

Hassett argumentował, że analiza, według której 90 proc. kosztów związanych z nakładanymi przez prezydenta Trumpa cłami ponieśli amerykańscy importerzy lub amerykańscy konsumenci, w niedostateczny sposób uwzględnia ich rolę w pobudzeniu przemysłu. Rządowe statystyki mówią jednak, że zatrudnienie w przemyśle podczas pierwszego roku drugiej prezydentury Trumpa spadło.

Autorzy analizy Fed podkreślili, że w obliczu ceł eksporterzy w bardzo niewielkim stopniu obniżyli swoje ceny, na co wskazywały dwa inne badania na ten temat. Jeszcze wyższy współczynnik ponoszenia kosztów ceł przez importerów i konsumentów przewiduje w tym roku Kongresowe Biuro Budżetowe zajmujące się analizą skutków legislacji. Według CBO, zagraniczne firmy eksportujące towary do USA wezmą na siebie jedynie 5 proc. wyższych podatków.

Warsh kandydatem na szefa Fed

Hassett jest jednym z czołowych doradców ekonomicznych Trumpa i przez długi czas był uważany za faworyta do objęcia roli nowego prezesa Fed. Ostatecznie jednak nominację uzyskał były członek zarządu banku centralnego Kevin Warsh.

Jak notuje portal The Hill, słowa Hassetta potępiła w środę była szefowa działu analiz Fed Claudia Sahm, która zinterpretowała krytykę doradcy Trumpa jako chęć tłamszenia niekorzystnych dla Białego Domu danych i analiz banku centralnego. Jej zdaniem nominat Trumpa Warsh powinien odpowiedzieć na pytania o swój stosunek do niezależności Fed i jego badań ekonomicznych.

