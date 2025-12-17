Zakończyli produkcję po 232 latach. Ostatnie egzemplarze sprzedali za fortunę

Amerykańska mennica sprzedała 232 zestawy zawierające ostatnie jednocentówki. Wybite w listopadzie monety zostały sprzedane na aukcji za łączną kwotę 16,76 mln dol. (ok. 60,3 mln zł) - podała w środę agencja AP.
Fortuna za jednocentówki
Każdy z zestawów zawierał po trzy monety: jednocentówki wybite przez mennice w Denver i Filadelfii oraz pamiątkową monetę z 24-karatowego złota. Ostatni zestaw, zawierający dodatkowo trzy matryce użyte do wybicia jednocentówek, został sprzedany za 800 tys. dol. (ok. 2,88 mln zł).
W listopadzie administracja USA zrezygnowała z wprowadzania nowych jednocentówek; starsze monety pozostają dalej w obiegu. Ich wytwarzanie stało się za drogie: koszt produkcji pojedynczej monety już przed kilkunastu laty dwukrotnie przekroczył wartość, jaką reprezentowała.
Koniec produkcji po 232 latach
Jednocentówki wprowadzono do użytku 232 lata temu - w 1793 roku. W pierwszej dekadzie XX wieku za jednego centa można było kupić gazetę "New York Tribune", a za 4-5 centów - bochenek chleba. Tygodniowe zarobki amerykańskiego mężczyzny sięgały 11,16 dol., kobiety - od 4 do 6 dol.
Autorka/Autor: wk/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: 4kclips/Shutterstock