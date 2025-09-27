Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Niepokojące dane z ukraińskiej gospodarki

kijow
Trump o wojnie w Ukrainie: czas, by to się skończyło
Źródło: Reuters
Z najnowszych danych wynika, że ukraińska gospodarka zaczyna hamować. Jak podkreślają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w drugim kwartale 2025 roku realny PKB wzrósł zaledwie o 0,8 procent rok do roku i tylko o 0,2 procent w ujęciu kwartalnym. "Wysoki deficyt budżetowy, zależność od pomocy międzynarodowej, ograniczenia w eksporcie przez granice lądowe i porty oraz presja płacowa pozostają trwałym elementem krajobrazu makroekonomicznego" - ocenili ekonomiści z PIE.

W ocenie ekonomistów Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), kluczowym problemem Ukrainy pozostaje nierównowaga między popytem a podażą na pracę, spowodowana niedoborem pracowników. Realny PKB tego kraju - jak podali - stanowi 77,3 proc. poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli z 2021 roku.

Zdaniem ekspertów perspektywy na kolejne lata zależą od dalszego rozwoju wydarzeń, np. przy utrzymaniu wsparcia międzynarodowego i braku dalszej eskalacji działań wojennych, wzrost w tym roku może wynieść ok. 2 proc., a w 2026 roku można spodziewać się odbicia wraz z między innymi odtwarzaniem zdolności produkcyjnych.

Wysoka inflacja w Ukrainie

PIE zwrócił też uwagę na postępujący w Ukrainie proces dezinflacji, która w trakcie majowego szczytu osiągnęła 15,9 proc. Obecnie - jak dodał Instytut - rozpoczął się proces spadku inflacji, która w sierpniu wyniosła 13,2 proc. rok do roku. Według PIE to efekt zwiększonej podaży nowych produktów rolnych, co spowodowało obniżki cen żywności.

"Istotnym czynnikiem pozostaje również restrykcyjna polityka monetarna Narodowego Banku Ukrainy, który utrzymuje główną stopę procentową na poziomie 15,5 proc." - zauważył Instytut.

PIE przypomniał, że bank centralny Ukrainy przewiduje obniżenie się inflacji w okolice 10 proc. do końca tego roku, by w średnim okresie zmierzać do celu inflacyjnego na poziomie 5 proc. Instytut podkreślił, że jednocześnie rosną wynagrodzenia, np. we wrześniu o 17 proc. rok do roku, pozostając jednym z czynników sprzyjających presji inflacyjnej.

"Finanse publiczne są silnie uzależnione od wsparcia zagranicznego"

"Sytuacja zewnętrzna pozostaje jednak trudna, a finanse publiczne są silnie uzależnione od wsparcia zagranicznego. Unia Europejska w sierpniu wypłaciła czwartą transzę w ramach Ukraine Facility, wartą ponad trzy miliardy dolarów, oraz siódmą transzę kredytu w ramach pomocy makrofinansowej, wartą jeden miliard dolarów" - zauważyli ekonomiści.

Przekazali, że deficyt Ukrainy w tym roku ma wynieść około 22 proc. PKB, a przyszłoroczne plany oscylują wokół 18,4 proc. PKB. Kluczową jego częścią będą oczywiście nakłady na zbrojenia i bezpieczeństwo, które wyniosą ok. 27,2 proc. PKB.

"W konsekwencji, wysoki deficyt budżetowy, zależność od pomocy międzynarodowej, ograniczenia w eksporcie przez granice lądowe i porty oraz presja płacowa pozostają trwałym elementem krajobrazu makroekonomicznego" - podsumowali eksperci PIE.

OGLĄDAJ: TVN24 BiS
pc

TVN24 BiS
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ioanna_alexa / Shutterstock.com

Udostępnij:
TAGI:
GospodarkaUkrainaInflacjaRynek pracyPKB
Zobacz także:
Donald Trump
Zielone światło dla Trumpa. "Poważne konsekwencje humanitarne"
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
Rynki
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
Z kraju
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z kraju
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
Pieniądze
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
Z kraju
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
Z kraju
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
Z kraju
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
"Młodzi ludzie doświadczają w ten sposób satysfakcji zakupowej"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
Donald Tusk
Tusk: prosiłem, czekałem, doczekałem się
Pieniądze
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
"Masowy zalew tych produktów". Trump ogłosił nowe cła
shutterstock_2456963039
Nawet 10 milionów strat dziennie. Rząd wprowadza pilne zmiany
Friedrich Merz
Niemcy zmieniają podejście do Rosji. "Nadszedł czas"
Donald Trump
Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
10 milionów do wygrania
Z kraju
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
Moto
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
Z kraju
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski
Z kraju
Trump i Erdogan
Trump o Erdoganie: chciałbym, żeby przestał
kamera mikrofon shutterstock_157135019
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"
Z kraju
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica