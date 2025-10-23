Trump ułaskawił miliardera

Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Trump podpisał ułaskawienie w środę. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt oznajmiła, że ​​prezydent "skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień, ułaskawiając Zhao, ściganego przez administrację Bidena w ramach wojny z kryptowalutami".

"Wojna administracji Bidena z kryptowalutami dobiegła końca" - dodała w oświadczeniu, które cytują amerykańskie media.

Ułaskawienie nastąpiło dwa miesiące po tym, jak "Wall Street Journal" poinformował, że World Liberty Financial, przedsięwzięcie kryptowalutowe rodziny Trumpów, które wygenerowało około 4,5 miliarda dolarów od wyborów prezydenckich w 2024 roku, zostało wsparte "partnerstwem z mało znaną platformą handlową, dyskretnie zarządzaną przez Binance".

Od objęcia urzędu Trump przeszedł znaczącą zmianę w podejściu do kryptowalut. Jeszcze kilka lat temu mówił, że "bitcoin opiera się na niczym", a dziś aktywnie wspiera branżę, przemawia na konferencjach i zapowiada stworzenie strategicznych rezerw kryptowalutowych.

Rekordowa grzywna

W listopadzie 2023 roku Zhao, Kanadyjczyk urodzony w Chinach, przyznał się do winy przed federalnym sądem w Seattle. Zgodził się ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego Binance w ramach ugody zawartej przez firmę z Departamentem Sprawiedliwości, który nałożył na Binance rekordową grzywnę w wysokości 4,3 miliarda dolarów.

Firma Binance została też objęta zakazem prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych. Ułaskawienie Changpenga może utorować drogę do powrotu Binance na amerykański rynek - pisze "WSJ".

Śledztwo wykazało, że firma świadomie przyjmowała pieniądze i obsługiwała klientów objętych sankcjami (w tym m.in. z Rosji, okupowanej Ukrainy, Korei Płn. i Iranu), hakerów wykorzystujących giełdę jako sposób na wypranie zysków z cyberokupu, osoby sprzedające dziecięcą pornografię, czy terrorystów z Al-Kaidy, tzw. Państwa Islamskiego i Hamasu. Firma miała przez lata umyślnie nie zgłaszać tych transakcji władzom.

Zhao został oskarżony o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act) poprzez "niewdrożenie skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz umyślne naruszenie amerykańskich sankcji gospodarczych w celowym i wyrachowanym celu czerpania zysków z rynku amerykańskiego bez wdrożenia kontroli wymaganych przez prawo amerykańskie" - poinformował Departament Sprawiedliwości.

Firma od prawie roku zabiegała o ułaskawienie Zhao, który opuścił więzienie we wrześniu 2024 roku po odbyciu czteromiesięcznego wyroku. Na początku tego roku zatrudniła lobbystę Chesa McDowella, aby pomógł jej w uzyskaniu ułaskawienia.

"Forbes" szacuje majątek Zhao na około 86 miliardów dolarów. Według magazynu Zhao, który założył Binance w 2017 roku, nadal jest właścicielem zdecydowanej większości udziałów w giełdzie.

