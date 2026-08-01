Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Świadkowie Jehowy wysiedleni w Rosji

Moskwa
Stolica Rosji, Moskwa
Źródło wideo: Reuters Archiwum
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ponad 100 nieruchomości Świadków Jehowy w Moskwie zostało skonfiskowanych i przekazanych państwu rosyjskiemu – przekazały w piątek moskiewskie służby sądowe. Jak twierdzą rosyjskie władze, Jehowi to "organizację ekstremistyczna".

Nieruchomości, które były skonfiskowane, wcześniej zostały zarejestrowane jako należące do szwedzkiego oddziału Świadków Jehowy i obejmowały 63 nieruchomości mieszkalne i komercyjne o łącznej powierzchni ponad 11 tys. metrów kwadratowych oraz 60 działek o łącznej powierzchni 5,6 hektara położonych w różnych częściach Rosji.

moskwa
Stolica Rosji, Moskwa
Źródło: Reuters Archiwum

Jak przypomina Reuters, w 2017 r. rosyjski sąd zrosyjski sąd zakazał działalności Świadków Jehowy jako "organizacji ekstremistycznej", co w 2022 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za niezgodne z prawem. Od tego czasu wielu Świadków Jehowy w Rosji trafiło do więzienia po skazaniu za "działalność ekstremistyczną".

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
TVN24
13 min
pc
Tomasz Terlikowski
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
MoskwaRosja
Zobacz także:
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Płace minimalne a koszty życia. Polska przed Czechami i Słowacją
Z kraju
Temu Smartfon
Właściciel Temu z zarzutami. Grozi mu kara
Ze świata
shutterstock_2736841515
Naprawa zamiast kupowania. Nowe prawo UE weszło w życie
Handel
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Dwie wysokie wygrane w Polsce
Z kraju
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump
Trump: Ukraina nie ma naszej zgody
Ze świata
tesla shutterstock_2592566341
Poważne sygnały o awariach w Teslach. Ruszyło dochodzenie
Moto
infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Ceny gazu mogą wystrzelić. Rezerwy najniższe od 2021 roku
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
Rewolucja w cenniku OpenAI. Sztuczna inteligencja tanieje
Tech
czeresnie skrzynka shutterstock_2661485241
Ceny spadają mimo niskiej podaży. Resort rolnictwa reaguje
Z kraju
Upał w Polsce
Fale upałów hamują gospodarkę. Niepokojące dane dla Europy
Ze świata
Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK
Odwołano szefów CPK
Z kraju
social media - Primakov shutterstock_2525875883_1
Podatek cyfrowy może dać miliardy dla budżetu. Rząd pokazał projekt
Z kraju
Donald Trump
Abonament od Trumpa. Zyski "w ciągu milisekund"
Łukasz Figielski
Giełda KOSPI w Seulu, maklerzy, inwestorzy
Potężne odbicie w Seulu. Akcje wystrzeliły
Ze świata
chatgpt ai ikona shutterstock_2758960007
AI włamywała się do systemów firm. Bruksela żąda wyjaśnień
Tech
pap_20260310_14J
Nadchodzą zmiany w cenach paliw. Nowe prognozy
Moto
shutterstock_2217560137
Jest oferta kupna Żabki. 32 miliardy złotych w grze
Z kraju
Serwerownia AI
Przetarg na gigafabryki AI. Polska ma szansę
Tech
Kraków mieszkania
W tych miastach na wkład własny odłożysz najszybciej
Nieruchomości
Wall Street Inwestor NYSE
Apple zaskoczył inwestorów. Kurs akcji zanurkował
Tech
ZAKUPY KOSZYK
Inflacja w Polsce. Te czynniki wpłynęły na wzrost cen
Pieniądze
claude mythos antropic AdobeStock_2064115261_Editorial_Use_Only
Modele AI znów wymknęły się spod kontroli. Anthropic ujawnia szczegóły
Tech
Krzysztof Gawkowski
Problemy z dostępem do "Poradnika bezpieczeństwa". Minister wskazuje przyczyny
Z kraju
shutterstock_2629757795
Tankowce wożą zaledwie ułamek ładunku. Susza zagraża dostawom paliw
Ze świata
shutterstock_268930547
Pięć milionów złotych do wygrania w Lotto
Z kraju
pap_20250530_1ZH
Musk wraca do politycznej gry. Szykuje wsparcie finansowe dla Republikanów
Ze świata
Inwestor, giełda, broker, trader
Sztuczna inteligencja, realne straty. Fundusz byłego pracownika OpenAI wyprzedaje akcje
Tech
JAMIE DING, BEN AFFLECK, JIMMY KIMMEL
Ben Affleck wygrał milion dolarów. Na ten cel trafi cała wygrana
Ze świata
stacja benzynowa bp shutterstock_2170401227
"Proponujemy zmiany". Gigant chce likwidować kilkaset miejsc pracy
Moto
Mercedes samochody
Mercedes wykrył usterkę. Auto może nie rozpoznać problemu
Moto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica