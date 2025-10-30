Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?

Logo TVN24
"Niesamowite", "w skali od zera do dziesięciu, gdzie 10 to ocena najwyższa, powiedziałbym, że spotkanie oceniam na 12" - tak Donald Trump podsumował spotkanie z chińskim przywódcą. Prezydent USA poinformował w czwartek, że uzgodnił z Xi Jinpingiem obniżenie ceł nałożonych na Chiny w zamian za zdecydowane ukrócenie nielegalnego handlu fentanylem, wznowienie zakupów amerykańskiej soi i utrzymanie eksportu pierwiastków ziem rzadkich. Chińskie ministerstwo handlu potwierdza ustalenia.

Trump poinformował o efektach spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem podczas lotu powrotnego do USA na pokładzie Air Force One.

- Uważam, że to było niesamowite spotkanie. To wspaniały przywódca, wspaniały przywódca bardzo potężnego, bardzo silnego kraju, Chin, i cóż mogę powiedzieć? Podjęliśmy wybitne decyzje (...) Wiele decyzji zostało podjętych - powiedział Trump, zapowiadając pisemne podsumowanie wszystkich porozumień.

Spotkanie Trumpa z Xi w bazie wojskowej. Prezydent o ustaleniach
Ustalenia USA-Chiny

Prezydent ogłosił, że zawarł z Chinami jednoroczne porozumienie obejmujące m.in:

  • cła na Chiny zostaną obniżone z 57 proc. do 47 proc. - to obniżka o 10 pp.;
  • powstrzymania przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu z Chin;
  • powstrzymanie się od kontroli eksportu metali ziem rzadkich przez ChRL.
Pierwszy raz od 33 lat. Trump wydał rozkaz wznowienia prób broni jądrowej
Ustalenia potwierdził resort handlu ChRL. "Chiny i USA osiągnęły porozumienie handlowe, na mocy którego Pekin zawiesi najnowsze restrykcje dotyczące eksportu, w tym metali ziem rzadkich" – powiadomiono.

Ministerstwo przekazało w oświadczeniu, że "środki kontroli eksportu, ogłoszone 9 października, zostaną zawieszone na okres jednego roku, a szczegółowe plany ich wdrożenia zostaną opracowane". Nie podano dalszych szczegółów.

Chiny zapowiadały wcześniej ustanowienie restrykcji eksportowych minerałów krytycznych do całego świata, co wstrząsnęło Trumpem i sprowokowało zapowiedź odwetu, w tym nałożenia dodatkowych 100 proc. ceł. W wyniku rozmowy przywódców, groźby te nie zostaną zrealizowane przynajmniej przez rok, choć Trump zapowiedział, że porozumienie zostanie prawdopodobnie odnowione.

Chiński resort handlu przekazał, że porozumienie obejmuje także współpracę w zakresie zwalczania handlu fentanylem, rozszerzenie zakresu handlu produktami rolnymi oraz zapewnienie ze strony Chin o zamiarze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi "w celu właściwego rozwiązania kwestii związanych z aplikacją TikTok".

W komunikacie zaznaczono, że Pekin "oczekuje współpracy" ze strony USA w celu wdrożenia przyjętych ustaleń i poprawy stabilności światowej gospodarki.

Trump entuzjastycznie o rozmowach z Xi

Według amerykańskiego prezydenta, Chiny zgodziły się też wznowić zakupy amerykańskiej soi i innych produktów rolnych.

Prezydent USA przyznał, że rozmawiał z Xi o sprzedaży amerykańskich chipów używanych do rozwoju systemów AI, lecz wbrew obawom polityków i ekspertów nie wydał zgody na eksport tych najbardziej zaawansowanych procesorów, Blackwell firmy Nvidia.

- Rozmawialiśmy o chipach i on (Xi) będzie rozmawiał z Nvidią i innymi firmami o przyjęciu chipów, a my produkujemy świetne chipy - mówił Trump.

Trump stwierdził, że mimo poruszenia wielu kwestii nie rozmawiał z Xi o problemie Tajwanu. Zapowiedział też, że z Xi ustalili, że w kwietniu odwiedzi Chiny, zaś potem Xi przyjedzie do USA, odwiedzając Trumpa na Florydzie lub w Waszyngtonie.

- Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że w skali od zera do dziesięciu, gdzie 10 to ocena najwyższa, powiedziałbym, że spotkanie oceniam na 12 - podsumował.

Chiny i USA o wojnie w Ukrainie i stosunkach z Rosją

Trump powiedział, że długo rozmawiał z Xi na temat wojny w Ukrainie i obaj ustalili, że będą współpracować, "żeby zobaczyć, czy uda nam się coś zrobić".

- Zgadzamy się, że strony są (...) w klinczu i walczą, i czasami trzeba pozwolić im walczyć. To szalone. Ale on nam pomoże i będziemy współpracować w sprawie Ukrainy - powiedział Trump podczas rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej z podróży do Azji.

Trump stwierdził, że on i Xi chcą zakończyć wojnę, choć "nie ma tak naprawdę wpływu" na ich państwa. Przyznał jednak, że "tak naprawdę nie omówił" z Xi kwestii zakupów rosyjskiej ropy naftowej.

- Oni kupują ropę od Rosji od długiego czasu. To pozwala na zaspokojenie potrzeb dużej części Chin - dodał.

Pytany o wycofanie amerykańskiej brygady z Rumunii, Trump stwierdził, że "to nie jest wielka sprawa".

Decyzja "w jawnej sprzeczności ze strategią" Trumpa? Sprzeciw wobec redukcji wojsk USA
Prezydent USA potwierdził też, że nakazał wznowienie prób broni jądrowej, choć nadal nie wyjaśnił, na co konkretnie jest to odpowiedź, twierdząc tylko że "ma to związek z innymi krajami", które "wszystkie wydają się testować" swoją broń.

- My wstrzymaliśmy to lata, wiele lat temu. Ale kiedy inni przeprowadzają próby. Myślę, że to właściwe, żebyśmy również przeprowadzali próby - argumentował Trump. Nie jest jasne, o jakich próbach jądrowych innych krajów mówił Trump, bo ostatni znany przypadek zdetonowania broni jądrowej miał miejsce w 2017 r. w Korei Północnej, podczas gdy reszta mocarstw wstrzymała je w latach 90. Do ogłoszenia Trumpa doszło jednak na tle wypowiedzi rosyjskiego prezydenta o udanych testach pocisków o napędzie jądrowym, rakiety manewrującej Buriewiestnik i podwodnego drona Posejdon.

Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
Trump dodał jednocześnie, że prowadzi z Rosją rozmowy na temat kontroli zbrojeń jądrowych i chciałby, by do układu dołączyły też Chiny.

Spotkanie z Xi w Pusan w Korei Południowej zakończyło niemal sześciodniową podróż prezydenta USA do Azji, podczas której spotkał się również z przywódcami Malezji, Japonii i Korei Płd.

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: YONHAP/PAP/EPA

USAChinyXi JinpingDonald Trump
