Braki w Rosji, wstrzymują remonty. "Dodatkowe działania"

- Zostały podjęte dodatkowe działania w celu zapobiegania spekulacyjnym wzrostom cen: koordynacja logistyki i przyspieszenie dostaw paliw do wszystkich regionów – powiedział w środę Cywiliow, odnosząc się do informacji o brakach paliw na stacjach benzynowych.

Problemy w Rosji

We wrześniu wprowadzono częściowe ograniczenie eksportu oleju napędowego oraz wydłużono do końca roku ograniczenia eksportu benzyny.

Problemy rosyjskiego sektora naftowego wynikają z ukraińskich ataków na rafinerie, rurociągi i magazyny paliwa.

Braki paliw w Rosji

Braki występują m.in. na okupowanym Krymie, w europejskiej części Rosji i na Dalekim Wschodzie, a w skali całego kraju są oceniane na co najmniej 20 proc.

Ukraina atakuje rosyjskie rafinerie głównie przy użyciu bezzałogowców własnej produkcji, które są w stanie osiągać cele odległe nawet o 1500-2000 km od linii frontu.

Autorka/Autor: /kris Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock