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Przetrwali prawie 100 lat. Wniosek o upadłość

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Stanisław Kierwiak, kurier z Pyszne.pl i związkowiec o zwolnieniach grupowych w firmie
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Założona w 1928 roku manufaktura słodyczy Confiserie Paulsen złożyła wniosek o upadłość - przekazał niemiecki dziennik "Bild". Producent z Hamburga zapewnia, że "oddziały pozostaną otwarte".

Firma Confiserie Paulsen została założona w 1928 roku w Hamburgu przez Wolfganga Paulsena, a od 1998 roku jest własnością rodziny Biebl. Ich produkty powstają w fabryce w Hamburg-Hohenfelde.

Wniosek o upadłość

Według "Bilda" kilkunastu pracowników firmy miało zostać poinformowanych o krytycznej sytuacji spółki w zeszły piątek. Mają oni jednak zapewnioną pensję na kolejne trzy miesiące dzięki środkom z tytułu niewypłacalności zapewnianym przez Federalną Agencję Zatrudnienia.

- Będziemy walczyć o markę i firmę oraz szukać rozwiązań, które pozwolą utrzymać całą naszą działalność. Oddziały pozostaną otwarte - stwierdził w rozmowie z bulwarówką dyrektor zarządzający Kurt Biebl.

Problemy Confiserie Paulsen

Wśród przyczyn niewypłacalności firmy wymieniane są rosnące koszty energii oraz surowców, jak i związany z nimi spadek popytu. - Ceny kakao gwałtownie wzrosły, handel ucierpiał pod presją kosztów, a marże stale spadały. Musiałem działać - tłumaczył Biebl. Wówczas miał zdecydować o złożeniu wniosku o upadłość.

>>> Tańsze kakao, droższa czekolada. Ekspert: rynek jest rozchwiany

Na syndyka masy upadłościowej firmy został powołany Nils Krause z firmy konsultingowej Ecovis. Według "Bilda" ma on rozważać różne opcje restrukturyzacji, w tym sprzedaż firmy.

Bulwarówka podkreśla, że nie jest to pierwsza ofiara rosnących cen kakao wśród niemieckich producentów słodyczy. Na początku miesiąca zamknięcie swojej fabryki ogłosił producent czekolady z Werl (Nadrenia Północna-Westfalia) - firma DreiMeister Spezialitaeten GmbH & Co. W efekcie pracę straciło 101 pracowników.

Źródło: "Bild"
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Tagi:
KakaoNiemcyzakupy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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