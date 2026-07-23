Ze świata Przetrwali prawie 100 lat. Wniosek o upadłość Oprac. Wiktor Knowski |

Stanisław Kierwiak, kurier z Pyszne.pl i związkowiec o zwolnieniach grupowych w firmie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Firma Confiserie Paulsen została założona w 1928 roku w Hamburgu przez Wolfganga Paulsena, a od 1998 roku jest własnością rodziny Biebl. Ich produkty powstają w fabryce w Hamburg-Hohenfelde.

Wniosek o upadłość

Według "Bilda" kilkunastu pracowników firmy miało zostać poinformowanych o krytycznej sytuacji spółki w zeszły piątek. Mają oni jednak zapewnioną pensję na kolejne trzy miesiące dzięki środkom z tytułu niewypłacalności zapewnianym przez Federalną Agencję Zatrudnienia.

- Będziemy walczyć o markę i firmę oraz szukać rozwiązań, które pozwolą utrzymać całą naszą działalność. Oddziały pozostaną otwarte - stwierdził w rozmowie z bulwarówką dyrektor zarządzający Kurt Biebl.

Problemy Confiserie Paulsen

Wśród przyczyn niewypłacalności firmy wymieniane są rosnące koszty energii oraz surowców, jak i związany z nimi spadek popytu. - Ceny kakao gwałtownie wzrosły, handel ucierpiał pod presją kosztów, a marże stale spadały. Musiałem działać - tłumaczył Biebl. Wówczas miał zdecydować o złożeniu wniosku o upadłość.

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Na syndyka masy upadłościowej firmy został powołany Nils Krause z firmy konsultingowej Ecovis. Według "Bilda" ma on rozważać różne opcje restrukturyzacji, w tym sprzedaż firmy.

Bulwarówka podkreśla, że nie jest to pierwsza ofiara rosnących cen kakao wśród niemieckich producentów słodyczy. Na początku miesiąca zamknięcie swojej fabryki ogłosił producent czekolady z Werl (Nadrenia Północna-Westfalia) - firma DreiMeister Spezialitaeten GmbH & Co. W efekcie pracę straciło 101 pracowników.