Ze świata Amerykańskie statki pokonały cieśninę Ormuz Alicja Skiba |

Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam Źródło: Reuters

"Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku, dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż" - napisano w oświadczeniu dowództwa na platformie X. CENTCOM dodał, że w wodach cieśniny działają obecnie niszczyciele rakietowe USA.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026 Rozwiń CENTCOM na X.

Operacja "Projekt Wolność"

"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.

Wcześniej CENTCOM zdementował doniesienia o tym, że siły irańskie zaatakowały okręty wojskowe USA dwoma rakietami.

"Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają +Projekt Wolność+ i egzekwują blokadę morską irańskich portów" - napisano.

