Amerykańskie statki pokonały cieśninę Ormuz
"Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku, dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż" - napisano w oświadczeniu dowództwa na platformie X. CENTCOM dodał, że w wodach cieśniny działają obecnie niszczyciele rakietowe USA.
Operacja "Projekt Wolność"
"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.
Wcześniej CENTCOM zdementował doniesienia o tym, że siły irańskie zaatakowały okręty wojskowe USA dwoma rakietami.
"Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają +Projekt Wolność+ i egzekwują blokadę morską irańskich portów" - napisano.
Źródło: PAP
