Ze świata

Amerykańskie statki pokonały cieśninę Ormuz

Ormuz – cieśnina
Statki na wodach w pobliżu cieśniny Ormuz. Widok z omańskiego Muhafazat Musandam
Źródło: Reuters
Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało w poniedziałek, że dwa statki handlowe pod amerykańską banderą przepłynęły bezpiecznie przez cieśninę Ormuz. Wydarzenie było skutkiem operacji "Projekt Wolność".

"Siły amerykańskie aktywnie wspierają wysiłki na rzecz przywrócenia tranzytu dla żeglugi handlowej. W ramach pierwszego kroku, dwa statki handlowe pływające pod banderą USA pomyślnie przeszły przez cieśninę Ormuz i bezpiecznie kontynuują swoją podróż" - napisano w oświadczeniu dowództwa na platformie X. CENTCOM dodał, że w wodach cieśniny działają obecnie niszczyciele rakietowe USA.

Operacja "Projekt Wolność"

"Projekt Wolność" to rozpoczęte w poniedziałek starania mające na celu umożliwienie bezpiecznej żeglugi statkom handlowym przez cieśninę Ormuz. Operacja polegać ma na koordynacji ruchów statków z armatorami i ubezpieczycielami przy wsparciu sił USA.

Wcześniej CENTCOM zdementował doniesienia o tym, że siły irańskie zaatakowały okręty wojskowe USA dwoma rakietami.

"Żaden okręt marynarki wojennej USA nie został trafiony. Siły zbrojne USA wspierają +Projekt Wolność+ i egzekwują blokadę morską irańskich portów" - napisano.

Doniesienia o ataku na amerykański okręt. Jest reakcja z USA
Doniesienia o ataku na amerykański okręt. Jest reakcja z USA

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Cieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim Wschodzie
