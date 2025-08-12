"Pijany i nagi". Pilot zawieszony

Linia lotnicza EasyJet zawiesiła jednego ze swoich kapitanów. Pilot miał być widziany, jak błąkał się po luksusowym hotelu "pijany i nagi" - poinformował portal stacji BBC.

Jak opisała to gazeta "The Sun", sytuacja miała miejsce wczesnym rankiem 5 sierpnia. Pilot miał spacerować nago po ogólnodostępnych pomieszczeniach pięciogwiazdkowego kurortu na Wyspach Zielonego Przylądka po długiej imprezie alkoholowej w barze.

"Pijany i nagi". Pilot EasyJet zawieszony

Jak wskazała stacja BBC, pilot miał lot powrotny do Gatwick ponad 36 godzin później. Jednak został zawieszony, gdyż niskokosztowa linia otrzymała skargi dotyczące tego incydentu i znalazła zastępczego pilota.

Rzecznik EasyJet powiedział brytyjskiemu portalowi, że pilotowi grozi dochodzenie, a bezpieczeństwo pasażerów i załogi jest dla linii "najwyższym priorytetem".

Incydent z udziałem pilota EasyJet

Kapitan przybył do ośrodka Melia Dunas Beach Resort and Spa na Wyspach Zielonego Przylądka 4 sierpnia i zaczął pić - podała gazeta "The Sun".

Dodała, że następnego dnia rano - około godziny 02:30 czasu lokalnego - goście hotelowi widzieli, jak rozebrał się i wszedł do recepcji, a następnie udał się na siłownię i do spa.

- Pilot był kompletnie nagi i cuchnął alkoholem - przekazało anonimowe źródło z linii lotniczych.

Dodało też: - Każdy, kto widział pilota bawiącego się nago wczesnym rankiem w przeddzień lotu, nie pomyślałby nawet o wejściu na pokład samolotu, którym on kieruje.

"Pilot został natychmiast zawieszony"

Kapitan miał po południu 6 sierpnia wracać do Gatwick. Chodzi tu o lot o długości 4318 kilometrów. Wcześniej został jednak odsunięty.

- Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym, pilot został natychmiast zawieszony w obowiązkach, zgodnie z naszymi procedurami, do czasu zakończenia dochodzenia. Bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi jest najwyższym priorytetem EasyJet - powiedział rzecznik przewoźnika, którego zacytował portal BBC.

Wyjaśnił, że Kodeks etyki linii lotniczej stanowi, że pracownicy muszą zachowywać się "właściwie w kontaktach z naszymi pracownikami, klientami, partnerami i społecznościami, w których działamy".

Autorka/Autor:/kris

Źródło: BBC