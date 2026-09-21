Ze świata Orlen dostarczy Ukrainie gaz i paliwo warte miliardy złotych Oprac. Wiktor Knowski |

Ukraina zaatakowała rafinerię pod Moskwą (20.09) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Polskie LNG

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Orlen nie ujawnił wolumenu gazu, jaki Ukraina ma otrzymać w samym szczycie sezonu grzewczego. Nadchodząca zima może okazać się jedną z najtrudniejszych w trwającej od blisko pięciu lat wojnie. Głównie ze względu na nieustające rosyjskie ataki na ukraiński system energetyczny - ocenia Reuters. Naftohaz kupował już wcześniej od Orlenu amerykański gaz ziemny w formie LNG (gaz skroplony).

Ukraina jest całkowicie uzależniona od importu paliw, ponieważ rosyjskie ataki rakietowe zniszczyły tamtejszy przemysł rafineryjny.

Orlen i Naftohaz zacieśniają współpracę

Oprócz gazu ziemnego Naftohaz przekazał, że jego spółka zależna Ukrnaft kupi w Orlenie paliwa silnikowe o wartości do 500 milionów dolarów (ok. 1,9 mld zł). Ma to "pomóc we wzmacnianiu stabilności dostaw paliw w warunkach globalnego kryzysu naftowego wywołanego wydarzeniami na Bliskim Wschodzie" - cytuje komunikat Naftohazu Reuters.

- Wzmacnianie partnerstwa z Naftogazem pomaga tworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostaw i zwiększania odporności systemu energetycznego regionu. Postrzegamy tę współpracę jako trwałe partnerstwo, które służy interesom obu spółek - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Na świecie ceny paliw poszybowały z powodu zakłóceń wywołanych wojną USA i Izraela z Iranem. W Ukrainie detaliczne ceny paliw silnikowych wzrosły od początku miesiąca o 8 proc., podążając za podwyżkami na rynkach europejskich. Cena oleju napędowego zbliżyła się do psychologicznej granicy 100 hrywien (8,5 zł) za litr.

- Orlen jest partnerem strategicznym Naftogazu. Wobec trwających rosyjskich ataków na nasze krajowe instalacje wydobywcze szczególnie istotne jest dla nas zapewnienie wiarygodnych źródeł dostaw gazu oraz zdywersyfikowanych tras jego dostaw - powiedział Sergii Fedorenko, pełniący obowiązki prezesa Naftogazu.

Największy producent w kraju

Choć Ukraina straciła swoje rafinerie, wciąż prowadzi wydobycie ropy naftowej. Naftohaz poinformował, że porozumienia z Orlenem pozwolą Ukrnaftowi - największemu producentowi ropy w kraju - na jej przerób w zakładach poza granicami państwa. "Dokument ten umożliwia przeanalizowanie opcji dostaw ukraińskiej ropy naftowej do przerobu w rafineriach w Europie Środkowej" - podał Naftohaz.

Kijów od trzech lat nie ujawnia danych dotyczących wielkości wydobycia surowców, jednak w 2021 roku, przed rozpoczęciem pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, produkcja wynosiła około 1,5 miliona ton ropy naftowej i kondensatu gazowego.

Rola rurociągu "Przyjaźń"

Ukraina eksploatuje południową nitkę zbudowanego w czasach radzieckich rurociągu "Przyjaźń", którym rosyjska ropa płynie do rafinerii na Węgrzech i Słowacji. Kijów wykorzystywał tę magistralę również do transportu własnego surowca do Europy Wschodniej.

W styczniu 2026 roku rosyjski dron uszkodził infrastrukturę rurociągu w ukraińskim mieście Brody, co wstrzymało przesył ropy na kilka miesięcy i wywołało protesty Węgier oraz Słowacji, które oskarżyły Kijów o celowe opóźnianie wznowienia tłoczenia. Władze w Kijowie odpierały te zarzuty. Przesył surowca rurociągiem wznowiono w kwietniu.