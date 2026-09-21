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Ze świata

Orlen dostarczy Ukrainie gaz i paliwo warte miliardy złotych

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Gazoport w Świnoujściu
Ukraina zaatakowała rafinerię pod Moskwą (20.09)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Polskie LNG
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W pierwszym kwartale 2027 roku Orlen sprzeda ukraińskiej, państwowej spółce Naftohaz trzy ładunki skroplonego gazu ziemnego (LNG). Natomiast firma Ukrnaft, która również należy do ukraińskiego Skarbu Państwa, za sumę do 500 mln dolarów kupi w Orlenie paliwa samochodowe - poinformował Reuters.

Orlen nie ujawnił wolumenu gazu, jaki Ukraina ma otrzymać w samym szczycie sezonu grzewczego. Nadchodząca zima może okazać się jedną z najtrudniejszych w trwającej od blisko pięciu lat wojnie. Głównie ze względu na nieustające rosyjskie ataki na ukraiński system energetyczny - ocenia Reuters. Naftohaz kupował już wcześniej od Orlenu amerykański gaz ziemny w formie LNG (gaz skroplony).

Ukraina jest całkowicie uzależniona od importu paliw, ponieważ rosyjskie ataki rakietowe zniszczyły tamtejszy przemysł rafineryjny.

Orlen i Naftohaz zacieśniają współpracę

Oprócz gazu ziemnego Naftohaz przekazał, że jego spółka zależna Ukrnaft kupi w Orlenie paliwa silnikowe o wartości do 500 milionów dolarów (ok. 1,9 mld zł). Ma to "pomóc we wzmacnianiu stabilności dostaw paliw w warunkach globalnego kryzysu naftowego wywołanego wydarzeniami na Bliskim Wschodzie" - cytuje komunikat Naftohazu Reuters.

- Wzmacnianie partnerstwa z Naftogazem pomaga tworzyć nowe możliwości dywersyfikacji dostaw i zwiększania odporności systemu energetycznego regionu. Postrzegamy tę współpracę jako trwałe partnerstwo, które służy interesom obu spółek - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Na świecie ceny paliw poszybowały z powodu zakłóceń wywołanych wojną USA i Izraela z Iranem. W Ukrainie detaliczne ceny paliw silnikowych wzrosły od początku miesiąca o 8 proc., podążając za podwyżkami na rynkach europejskich. Cena oleju napędowego zbliżyła się do psychologicznej granicy 100 hrywien (8,5 zł) za litr.

- Orlen jest partnerem strategicznym Naftogazu. Wobec trwających rosyjskich ataków na nasze krajowe instalacje wydobywcze szczególnie istotne jest dla nas zapewnienie wiarygodnych źródeł dostaw gazu oraz zdywersyfikowanych tras jego dostaw - powiedział Sergii Fedorenko, pełniący obowiązki prezesa Naftogazu.

Największy producent w kraju

Choć Ukraina straciła swoje rafinerie, wciąż prowadzi wydobycie ropy naftowej. Naftohaz poinformował, że porozumienia z Orlenem pozwolą Ukrnaftowi - największemu producentowi ropy w kraju - na jej przerób w zakładach poza granicami państwa. "Dokument ten umożliwia przeanalizowanie opcji dostaw ukraińskiej ropy naftowej do przerobu w rafineriach w Europie Środkowej" - podał Naftohaz.

Kijów od trzech lat nie ujawnia danych dotyczących wielkości wydobycia surowców, jednak w 2021 roku, przed rozpoczęciem pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, produkcja wynosiła około 1,5 miliona ton ropy naftowej i kondensatu gazowego.

Rola rurociągu "Przyjaźń"

Ukraina eksploatuje południową nitkę zbudowanego w czasach radzieckich rurociągu "Przyjaźń", którym rosyjska ropa płynie do rafinerii na Węgrzech i Słowacji. Kijów wykorzystywał tę magistralę również do transportu własnego surowca do Europy Wschodniej.

W styczniu 2026 roku rosyjski dron uszkodził infrastrukturę rurociągu w ukraińskim mieście Brody, co wstrzymało przesył ropy na kilka miesięcy i wywołało protesty Węgier oraz Słowacji, które oskarżyły Kijów o celowe opóźnianie wznowienia tłoczenia. Władze w Kijowie odpierały te zarzuty. Przesył surowca rurociągiem wznowiono w kwietniu.

Źródło: Reuters
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Tagi:
OrlenGaz ziemnyLNGUkrainaWojna w UkrainieEnergetyka
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