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Tak wyglądają zapasy gazu przed zimą. Niepokojące dane

Wiktor Knowski
Paulina Karpińska
Zespół autorów
Oprac. Wiktor KnowskiOprac. Paulina Karpińska
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infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Szłapka o projekcie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm energetycznych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Wypełnienie magazynów gazu ziemnego w Polsce wzrosło do 99 procent - podał Gas Storage Poland. Jesteśmy pod tym względem zdecydowanym liderem w Europie. Dane dotyczące sytuacji w Unii Europejskiej są niepokojące. Co więcej, ceny LNG są ponad dwukrotnie wyższa niż przed rozpoczęciem wojny USA z Iranem.

Wypełnienie magazynów gazu w Polsce wzrosło do 99 proc. według stanu na 20 września - poinformował Gas Storage Poland. We wrześniu 2025 roku stan magazynów osiągnął 100 proc.

- Wysoki poziom napełnienia magazynów gazu pokazuje stan przygotowania do sezonu zimowego. Jednocześnie nasze prognozy wskazują, że już za kilka lat zapotrzebowanie na usługi magazynowe istotnie wzrośnie - skomentowała w połowie września Karina Szostak, prezes zarządu Gas Storage Poland.

Gas Storage Poland rozpoczął odbudowę stanów magazynowych, po tym, jak ok. 22 kwietnia osiągnięto minima na poziomie 42 proc. 17 maja stan zapasów wzrósł 50 proc. i w kolejnych miesiącach systematycznie rósł.

"Polacy chcą taniego gazu, ropy i prądu z Rosji!" Zaczęło się straszenie zimą
Dowiedz się więcej:

"Polacy chcą taniego gazu, ropy i prądu z Rosji!" Zaczęło się straszenie zimą

Gabriela Sieczkowska

O Gas Storage Poland

Gas Storage Poland (GSP) to operator systemu magazynowania gazu w Polsce. Spółka zarządza udostępnianiem pojemności w podziemnych zbiornikach gazu i odpowiada za ich wykorzystanie przez uczestników rynku. Polskie magazyny mają łączną pojemność ok. 3,3 mld m3. Roczne zużycie gazu ziemnego w Polsce wynosi 18 - 20 mld m3.

Europa nieprzygotowana do zimy

Polska jest zdecydowanym liderem UE pod względem zapełnienia magazynów gazowych. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi obecnie 69 proc. podczas gdy wieloletnia średnia dla września to 88 proc. W najgorszej sytuacji są Niemcy, Holandia i Austria gdzie magazyny są wypełnione w ok. 60 - 65 proc. Pojemność niemieckich magazynów gazu ziemnego wynosi ponad 23 mld m3 (czyli więcej niż wynosi cały popyt polskiej gospodarki na ten surowiec) W ubiegłym tygodniu niemiecki rząd nakazał firmie SEFE, państwowemu importerowi gazu ziemnego, przyspieszenie zakupów przed zimowym sezonem grzewczym.

Ceny gazu w Europie a wojna z Iranem

Równocześnie obserwujemy spadki cen gazu w Europie. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują w poniedziałek przed godziną 10.00 o 2,9 proc. do 77,20 euro za MWh. Ceny gazu są jednak obecnie ponad 2-krotnie wyższe niż przed wojną USA-Iran.

Inwestorzy liczą na wznowienie wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie konfliktu pomiędzy USA a Iranem, a postęp na "froncie dyplomatycznym" mógłby poprawić sytuację z przepływami paliw, a tym gazu LNG, w cieśninie Ormuz, gdzie od marca występują poważne zakłócenia w transporcie nośników energii. Według amerykańskiego admirała Brada Coopera, dowódcy Centralnego Dowództwa USA, przepływy ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego LNG przez cieśninę Ormuz osiągnęły już 6-miesięczny szczyt.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę Fox News, że musi zdecydować między "rozwaleniem całego kraju", dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem w Nowym Jorku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Gaz ziemnyEuropaKonflikt na Bliskim Wschodzie
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