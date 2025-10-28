Logo TVN24
Ze świata

Wielka wyprzedaż rosyjskiego giganta. Efekt decyzji Trumpa

Stacja Łukoil w Moskwie
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Łukoil, drugi co do wielkości producent ropy naftowej w Rosji, ogłosił, że sprzeda swoje zagraniczne aktywa w związku z sankcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone po agresji Rosji na Ukrainę - poinformował Reuters.

Jak podała agencja, planowana sprzedaż aktywów to "najbardziej znacząca decyzja" podjęta przez rosyjską firmę w odpowiedzi na zachodnie sankcje, wprowadzone po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

"Sprzedaż aktywów odbywa się na podstawie licencji OFAC dotyczącej zakończenia działalności. W razie potrzeby spółka planuje wystąpić o przedłużenie licencji, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie swoich zagranicznych aktywów" - przekazał Łukoil w oświadczeniu, dodając, że trwa już rozpatrywanie ofert potencjalnych nabywców.

Firma nie wskazała, które konkretnie aktywa zostaną sprzedane.

Największym zagranicznym przedsięwzięciem Łukoilu jest irackie złoże ropy West Qurna 2, jedno z największych na świecie, w którym spółka posiada 75 proc. udziałów. Według agencji Interfax, w kwietniu wydobycie z tego pola osiągnęło poziom 480 tys. baryłek dziennie.

Koncern jest również właścicielem rafinerii Lukoil Neftohim Burgas w Bułgarii o mocy przerobowej 190 tys. baryłek dziennie, największej na Bałkanach, oraz rafinerii Petrotel w Rumunii.

Czytaj też: Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów

Stacja Łukoil w Moskwie
Stacja Łukoil w Moskwie
Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Sankcje na rosyjskie koncerny

22 października prezydent USA Donald Trump ogłosił sankcje wobec największych rosyjskich koncernów naftowych, Łukoilu i Rosnieftu, w związku z działaniami Rosji na Ukrainie.

Kilka dni wcześniej podobne kroki podjęły władze Wielkiej Brytanii, obejmując restrykcjami również 44 tankowce tzw. floty cieni, czyli starych jednostek o nieprzejrzystej strukturze własnościowej.

shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
Moto
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Importowali rosyjską ropę na potęgę. Gigant zabiera głos w sprawie sankcji

Siedziba Łukoilu mieści się w Moskwie. Spółka odpowiada za około 2 proc. światowego wydobycia ropy. Dostarcza surowiec m.in. na Węgry i Słowację, a także do tureckiej rafinerii STAR należącej do azerskiego koncernu SOCAR, który w dużym stopniu polega na rosyjskiej ropie.

Łukoil posiada również udziały w terminalach naftowych i sieciach stacji paliw w Europie, a także prowadzi różnorodne projekty wydobywcze i przetwórcze w Azji Centralnej (m.in. w Kazachstanie), Afryce oraz Ameryce Łacińskiej.

Działające w Polsce stacje Łukoil zostały sprzedane w 2016 roku.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

