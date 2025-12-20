Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali

shutterstock_1253186653
Montreal, Kanada
Źródło: Google Maps
Nie cofamy się do średniowiecza, to teraźniejszość. Okazuje się, że książęta złodziei są wśród nas. W Kanadzie aktywiści nazywający się Robin Hoodami Zaułków zaatakowali - podał dziennik "The Guardian".

Grupa 40 aktywistów przebranych za Świętych Mikołajów i elfy napadła na supermarket w Montrealu w Kanadzie i ukradła z niego jedzenie warte tysiące dolarów.

Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali w Montrealu

W oświadczeniu opublikowanym w czwartek grupa o nazwie Robin Hoodzi Zaułków (Robins des Ruelles) zapowiedziała, że żywność trafi do potrzebujących. Poinformowała też, że ich wyczyn miał zwrócić uwagę na rosnący kryzys kosztów utrzymania, który sprawia, że podstawowe produkty stają się coraz mniej dostępne dla zwykłych Kanadyjczyków.

"Coraz więcej pracujemy tylko po to, by móc kupować żywność w supermarketach, które wykorzystują inflację jako pretekst do osiągania rekordowych zysków" – napisali aktywiści w odezwie cytowanej w piątek przez brytyjski dziennik.

Dokument nosi tytuł "Kiedy głód uświęca środki".

Jak poinformowała gazeta, część skradzionych artykułów spożywczych znaleziono pod choinką na jednym z placów w Montrealu. Aktywiści zapewnili, że pozostałe zostaną rozdysponowane za pośrednictwem lokalnych banków żywności.

Rośnie przestępczość

Przedstawiciel sklepu, w którym doszło do napadu, skomentował to zdarzenie, mówiąc, że kradzieże sklepowe są przestępstwem i są niedopuszczalne. Jak zauważył, na podwyżki cen wpłynęły takie czynniki jak zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw i zmiany w handlu międzynarodowym.

- Należy zauważyć, że jako detalista jesteśmy ostatnim ogniwem w łańcuchu dostaw. Ceny na półkach sklepowych bezpośrednio odzwierciedlają koszty łańcucha dostaw – powiedziała rzeczniczka zaatakowanej sieci Metro - Genevieve Gregoir.

Dodała, że w 2025 r. Metro przekazało 1,15 mln dolarów i dostarczyło ponad 81 mln dolarów w postaci produktów spożywczych do banków żywności.

Jeden ze sklepów sieci Metro w Montrealu (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden ze sklepów sieci Metro w Montrealu (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Wzrost kradzieży w sklepach

Policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie kradzieży, ale nie dokonano żadnych aresztowań - napisał "Guardian".

Według kanadyjskiego stowarzyszenia handlu detalicznego Retail Council of Canada w kraju wzrasta przestępczość związana z kradzieżami w sklepach, a w 2024 roku spowodowane tym straty wyniosły ponad 9 mld dol.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
KanadaSklepżywność
Zobacz także:
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Ze świata
shutterstock_2117281391
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_2701547507
Gigant uniknął zawieszenia. Musi weryfikować wiek klientów
Ze świata
zima droga lod snieg samochod kierownica kierowca shutterstock_1611518851
Świąteczne wyjazdy najtańsze od czterech lat
Moto
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Zmiany w regulaminie NBP. Obejmą członków zarządu
Z kraju
shutterstock_2269217231
Produkt wycofany z popularnej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
Ulice Tokio, stolicy Japonii
Historyczna decyzja. Jen traci na wartości
Ze świata
shutterstock_2454619673
Nowe limity na auta firmowe. Obejmą też wcześniejsze umowy
Dla firm
GDDKiA udostępniła odcinek S1 z Bielska-Białej do Brzeszcz
Nowe odcinki ekspresówki otwarte dla kierowców
Moto
praca biuro shutterstock_2572543283
Zmiany w Kodeksie pracy. Decyzja Senatu
Dla pracownika
wigilia swieta boze narodzenie shutterstock_2213712941
Pięć dni wolnego bez brania urlopu. Świąteczny "prezent" dla pracowników
Dla pracownika
laptop, telefon, komputer
"Próbują wyłudzić dane logowania do bankowości elektronicznej". Ostrzeżenie
Pieniądze
Adam Glapiński
NBP z ujemnym wynikiem. Prezes Glapiński chce zmiany ustawy o banku
Z kraju
Jared Isaacman
Astronauta i znajomy Muska na czele NASA. W tle plan "amerykańskiej dominacji w kosmosie"
Ze świata
bitcoin shutterstock_693865363
Przerwa w pracach nad ustawą o kryptowalutach. "Trzeba się będzie przyjrzeć"
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Stopy procentowe w tym kraju najwyższe od 30 lat
Ze świata
Karol Nawrocki
"Wódka ma być tania, żarcie niezdrowe, psy na łańcuchu, młodzież głupia". Burza po wecie
Z kraju
shutterstock_1493472629
Ten sklep był w listopadzie najtańszy w Polsce
Handel
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Szczyt handlowego maratonu. Przed nami ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Będą kontrole. "Sprawdzimy, czy Wigilia była dniem wolnym"
Dla firm
Będą zmiany dla przedsiębiorców
Zmiany w przepisach spadkowych. Jest decyzja prezydenta
Prawo
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej
Ze świata
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
Mniej formalności przy budowie. Jest decyzja prezydenta
Nieruchomości
Najpopularniejsze filmiki na TikToku 2023
Po latach walk z USA jest umowa w sprawie TikToka. Powstanie specjalna spółka
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Karol Nawrocki
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
TVN24
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
Z kraju
Ursula von der Leyen
Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione
Ze świata
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
Najnowsze
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica