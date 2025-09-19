Zmiana na szczycie Inter IKEA Group. Obecny dyrektor generalny Jon Abrahamsson Ring ustąpi ze stanowiska z końcem 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku stery przejmie Polak – Jakub Jankowski.

Decyzja o zmianie kierownictwa zapadła w czasie rosnących napięć handlowych i amerykańskich ceł, które mocno uderzają w branżę meblarską. Nowy CEO zapowiada obniżki cen i zwiększenie dostępności produktów dla klientów na całym świecie.

Jakub Jankowski Inter IKEA Systems B.V. 2025

- Biorąc pod uwagę wszystko, co dzieje się na świecie, inflację i fakt, że wiele osób ma mniej pieniędzy w portfelach, dla nas niezwykle ważne jest, abyśmy stali się jeszcze bardziej przystępni cenowo i dostępni, aby móc sprostać oczekiwaniom klientów – powiedział nowy szef meblowego giganta.

Jon Abrahamsson Ring ustępuje ze stanowiska

Jon Abrahamsson Ring rozpoczął swoją karierę w IKEA w Örebro, a później pełnił kluczowe funkcje m.in. w Kanadzie, Chinach, Holandii i Szwecji, także jako asystent założyciela firmy Ingvara Kamprada. Od 2018 roku kierował globalnym franczyzodawcą IKEA, a dwa lata później objął funkcję CEO Inter IKEA Group.

– Jestem szczęśliwy i wdzięczny za moją długą podróż z IKEA i dumny z tego, co osiągnęliśmy razem w tym pokoleniu IKEA. W czasach zawirowań i transformacji IKEA stoi mocno z jasnym kierunkiem i dobrym momentum – powiedział ustępujący szef. – IKEA jest i zawsze będzie w moim sercu – dodał.

Jakub Jankowski — nowy CEO IKEA

Jakub Jankowski ma 49 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją. W 2001 roku odbył studia podyplomowe z inwestycji kapitałowych na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, a w 2004 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania logistyką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jankowski ma 49 lat i jest związany z IKEA od 2001 roku, a doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polsce, Rumunii, Holandii, Szwajcarii i Szwecji. Pracował jako kierownik sklepu, asystent CEO, menedżer kategorii oraz zastępca szefa handlu. Od kilku lat kieruje IKEA Industry, czyli przemysłowym ramieniem koncernu.

Placówka IKEA Werner Lerooy/Shutterstock

– Jestem naprawdę zaszczycony i pokorny wobec tego zadania. Z niecierpliwością czekam, by budować na solidnym fundamencie, który pozostawia Jon. Sukces można budować tylko razem – ze wszystkimi częściami łańcucha wartości – zadeklarował Jankowski.

Nowy szef Ikei dodał, że jego celem jest dalsze obniżanie cen i przywrócenie ich do poziomu sprzed pandemii: – Mocno wierzę w kierunek IKEA i w kontynuację pracy nad tym, by IKEA była jeszcze bardziej przystępna cenowo, dostępna i zrównoważona.

IKEA w liczbach

W roku finansowym FY24 IKEA osiągnęła sprzedaż detaliczną na poziomie 45,1 mld euro, co oznacza spadek o około 5,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie wzrosła liczba odwiedzających – sklepy stacjonarne przyciągnęły 899 milionów klientów (+4,5 proc.).

Firma otworzyła 56 nowych lokalizacji na świecie, w tym sklepy pełnowymiarowe, mniejsze formaty oraz punkty planowania i odbioru. Obecnie sieć IKEA liczy 487 sklepów w 63 krajach, z czego 11 zlokalizowanych jest w Polsce.

Autorka/Autor:Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters, IKEA