Ze świata

Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu

shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów
Źródło: TVN24
Brytyjski rząd udzieli firmie Jaguar Land Rover gwarancji na pożyczkę w wysokości 1,5 miliarda funtów - donosi BBC. Gigant motoryzacyjny nadal wstrzymuje produkcję aut z powodu cyberataku, który sparaliżował systemy informatyczne firmy.

Sekretarz ds. biznesu Peter Kyle przekazał, że pożyczka ochroni miejsca pracy w West Midlands, Merseyside i w całej Wielkiej Brytanii.

Producent był zmuszony zawiesić produkcję na kilka tygodni po tym, jak pod koniec sierpnia padł ofiarą ataków hakerskich.

Ryzyko zwolnień grupowych

Jak wyjaśnia BBC, coraz większe obawy budzi fakt, że niektórzy dostawcy, głównie małe przedsiębiorstwa, mogą zbankrutować z powodu przedłużającego się zamknięcia.

Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone

Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone

Atak hakerski na giganta. Fabryki przerwały pracę

Atak hakerski na giganta. Fabryki przerwały pracę

W brytyjskich zakładach firmy zatrudnionych jest bezpośrednio około 30 tys. osób, a około 100 tys. pracuje w firmach z łańcucha dostaw. Niektóre z tych firm dostarczają części wyłącznie dla JLR, podczas gdy inne sprzedają komponenty również innym producentom samochodów.

To pierwszy przypadek, kiedy firma otrzymała pomoc od rządu w wyniku cyberataku.

Istnieje nadzieja, że ​​pożyczka zapewni dostawcom gwarancję, ponieważ obecnie produkcja nadal jest zamknięta. Jej wznowienie w zakładach JLR w Wielkiej Brytanii nie jest spodziewane wcześniej niż 1 października.

Rząd udzieli pożyczki za pośrednictwem Gwarancji Rozwoju Eksportu (EDG), mechanizmu wsparcia finansowego mającego na celu pomoc brytyjskim firmom prowadzącym sprzedaż za granicą.

JLR będzie spłacać pożyczkę w ciągu pięciu lat, co ma na celu zwiększenie rezerw gotówkowych firmy w obliczu "zaległych płatności" wobec dostawców.

Potężne koszty wstrzymania produkcji

BBC zaznacza, że w tym miesiącu nie wyprodukowano żadnego samochodu, a firma wstrzymała składanie zamówień u swoich 700 dostawców.

Komisja parlamentarna przekazała, że ​​niektórzy mali dostawcy poinformowali ich, że pozostał im najwyżej tydzień, zanim skończą im się środki pieniężne.

Szacuje się, że wstrzymanie działalności będzie kosztowało JLR co najmniej 50 mln funtów tygodniowo. Producent, będący własnością indyjskiego koncernu Tata Motors, zazwyczaj produkuje około 1000 samochodów dziennie w swoich trzech fabrykach: w Solihull i Wolverhampton w West Midlands oraz w Halewood w Merseyside.

JLR padł ofiarą cyberataku 31 sierpnia. Do ataku przyznała się grupa o nazwie Scattered Lapsus$ Hunters. Firma ta stała również za szeregiem głośnych ataków na sprzedawców detalicznych, do których doszło na początku tego roku, m.in. na Marks & Spencer i Co-op.

Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów

Pracownikom JLR zalecono pozostawanie w domach od 1 września, nie podano jednak konkretnej daty powrotu.

- Nasze zespoły pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ramię w ramię ze specjalistami ds. cyberbezpieczeństwa, NCSC i organami ścigania, aby mieć pewność, że wznowimy działalność w sposób bezpieczny i pewny - powiedział rzecznik JLR. - Podstawowe prace nad naszym programem naprawczym są w toku. Będziemy nadal regularnie informować naszych współpracowników, sprzedawców detalicznych i dostawców o postępach prac - dodał.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cyberbezpieczeństwo
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica