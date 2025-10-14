Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"

Amsterdam, stolica Holandii Źródło: Archiwum Reuters

"Począwszy od 2026 roku centrala Heinekena w Amsterdamie przekształci się w bardziej skoncentrowane centrum strategiczne" – podała spółka w cytowanym przez Reutersa oświadczeniu.

Zmiany w centrali Heinekena

"Zmiana obejmie przeniesienie części ról do Heineken Business Services (HBS) oraz reorganizację wybranych działów. Wpłynie to na około 400 stanowisk" - zaznaczono.

Firma wskazała, że zmiany będą obejmować "połączenie relokacji do HBS oraz stanowisk, które przestaną istnieć".

Heineken nie określił jednak, ile miejsc pracy może zostać faktycznie zlikwidowanych.

Trend w wielkich firmach

Decyzja Heinekena wpisuje się w trend przekształceń i restrukturyzacji w dużych międzynarodowych firmach.

Niedawno Tata Consultancy Services (TCS) - indyjski gigant sektora IT - przeprowadził największe zmiany kadrowe w swojej historii, redukując w ciągu trzech miesięcy blisko 20 tysięcy miejsc pracy.

Firma tłumaczyła decyzję "niedopasowaniem umiejętności" części kadry do wymagań nowych technologii.

