Zmiany w centrali giganta. "Wpłynie to na około 400 stanowisk"

"Począwszy od 2026 roku centrala Heinekena w Amsterdamie przekształci się w bardziej skoncentrowane centrum strategiczne" – podała spółka w cytowanym przez Reutersa oświadczeniu.
Zmiany w centrali Heinekena
"Zmiana obejmie przeniesienie części ról do Heineken Business Services (HBS) oraz reorganizację wybranych działów. Wpłynie to na około 400 stanowisk" - zaznaczono.
Firma wskazała, że zmiany będą obejmować "połączenie relokacji do HBS oraz stanowisk, które przestaną istnieć".
Heineken nie określił jednak, ile miejsc pracy może zostać faktycznie zlikwidowanych.
Trend w wielkich firmach
Decyzja Heinekena wpisuje się w trend przekształceń i restrukturyzacji w dużych międzynarodowych firmach.
Niedawno Tata Consultancy Services (TCS) - indyjski gigant sektora IT - przeprowadził największe zmiany kadrowe w swojej historii, redukując w ciągu trzech miesięcy blisko 20 tysięcy miejsc pracy.
Firma tłumaczyła decyzję "niedopasowaniem umiejętności" części kadry do wymagań nowych technologii.
Autorka/Autor: Jan Sowa/kris
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Marlom Tubino / Shutterstock.com