Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Pożar portu w Fudżajrze po ataku drona. Przeładunek ropy utrudniony

Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar portu Fudżajra w ZEA po ataku dronów i ostrzale
Pożar po ataku drona w emiracie Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Część operacji przeładunku ropy została wstrzymana w jednym z najważniejszych terminali eksportowych surowca na świecie - wynika z informacji źródeł branżowych i handlowych. Incydent zbiegł się w czasie z gwałtowną eskalacją napięć między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Część operacji przeładunku ropy w emiracie Fudżajra została zawieszona po sobotnim pożarze, który wybuchł po ataku drona - przekazały źródła z branży energetycznej i handlu.

Fudżajra nad Zatoką Omańską to jeden z najważniejszych na świecie hubów bunkrowania paliw oraz terminal eksportowy ropy. Na razie nie jest jasne, w jakim stopniu incydent wpłynął na bieżące przeładunki surowca.

Dowiedz się więcej:

Departament Stanu: 10 milionów dolarów za informacje o władzach Iranu

TVN24

Incydent po amerykańskim uderzeniu w Iran

Do zdarzenia doszło kilka godzin po tym, jak Stany Zjednoczone zaatakowały cele wojskowe na irańskim terminalu eksportowym ropy na wyspie Kharg.

W odpowiedzi irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział, że amerykańskie interesy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w tym porty, doki i obiekty wojskowe – są "uzasadnionymi celami".

Dowiedz się więcej:

Ewakuacja w Dausze, bombowce stealth B-2 nad Iranem, ostrzeżenie przed wiecami

TVN24

Port o znaczeniu globalnym

Fudżajra, położona poza Cieśniną Ormuz, jest miejscem eksportu około miliona baryłek dziennie ropy Murban ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To wolumen odpowiadający około 1 procentowi światowego popytu na ropę.

Agencja Reuters nie była w stanie od razu ustalić, jaki wpływ na załadunki ma wstrzymanie części operacji.

Dowiedz się więcej:

Spełnił się scenariusz. USA zaatakowały kluczową wyspę

TVN24

Kyzys na rynku ropy

Na początku tygodnia Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzegła, że świat stoi w obliczu największego w historii kryzysu podaży ropy. Powodem jest faktyczne zamknięcie Cieśniny Ormuz wzdłuż irańskiego wybrzeża.

Dowiedz się więcej:

Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"

Do sytuacji tej doszło po rozpoczęciu 28 lutego nalotów na Iran przez Stany Zjednoczone i Izrael. W rezultacie część producentów, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, została zmuszona do ograniczenia wydobycia ropy.

Dowiedz się więcej:

Uwolnią jedną trzecią rezerw. Największa taka akcja w historii

Brak informacji o rannych

Biuro medialne emiratu podało, że pożar wybuchł po tym, jak podczas przechwytywania drona na teren instalacji spadły jego szczątki. Nie odnotowano żadnych rannych – przekazały lokalne władze. Jak dodano, służby obrony cywilnej prowadzą działania mające na celu opanowanie ognia. Władze nie przekazały jednak informacji o zawieszeniu operacji przeładunkowych.

Kolejne uderzenia w infrastrukturę energetyczną

Operator działający w emiracie - państwowy koncern ADNOC z Abu Zabi - nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz.

Według wcześniejszych informacji agencji Bloomberg część operacji przeładunku ropy w Fudżajrze została wstrzymana właśnie po ataku drona i pożarze.

We wtorek ADNOC zamknął także rafinerię w Ruwais po pożarze w jednym z obiektów kompleksu, który wybuchł po uderzeniu drona. To kolejny incydent uderzający w infrastrukturę energetyczną w trakcie wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: AP Photo/Altaf Qadri/East News

Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikt na Bliskim WschodzieZEARopa naftowa
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica