Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury

shutterstock_2505840835
Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu
Źródło: Reuters
Przedstawiciele platformy handlowej Shein nie stawili się na przesłuchanie przed francuską komisją do spraw zrównoważonego rozwoju. W reakcji na ich nieobecność członkowie komisji zapowiedzieli, że zwrócą się do prokuratury. Firma tłumaczy swoją decyzję oczekiwaniem na rozstrzygnięcie sądu w sprawie dotyczącej ewentualnego, trzymiesięcznego zawieszenia jej działalności we Francji.  

Deputowana Sandrine Le Feur, która stoi na czele komisji ds. zrównoważonego rozwoju w niższej izbie parlamentu Francji, Zgromadzeniu Narodowym, zapowiedziała, że zwróci się do prokuratury we wtorek wieczorem.

Francja kontra Shein

Zarzuciła platformie brak szacunku do parlamentu. - Deputowani respektują trwające postępowania i podział gałęzi władzy, dlatego (obecne) dochodzenie nie jest żadną wymówką, by nie stawić się przed komisją - powiedziała Le Feur.

Shein wnioskował o ponowne odroczenie spotkania z komisją, przekonując, że chce poczekać najpierw na decyzję sądu w Paryżu w sprawie wniosku o zawieszenie portalu platformy. Przedstawiciele platformy oświadczyli, że odnotowali zapowiedź zwrócenia się do prokuratury. Zapewnili, że nadal chcą wziąć udział w pracach komisji.

Przesłuchanie już raz przekładano, z 26 listopada na 2 grudnia. Stawienie się przed komisją parlamentarną jest przy tym obowiązkowe. Za nieobecność grozi grzywna w wysokości 7,5 tys. euro. Wcześniej przedstawiciele Shein nie stawili się na spotkanie z misją parlamentarną, co nie groziło takimi konsekwencjami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
AliExpress, Joom
Francja szykuje skargi na dwie kolejne platformy handlowe
Handel

Shein grozi zawieszenie

5 grudnia sąd w Paryżu rozpatrzy wniosek władz Francji o zawieszenie portalu Shein na trzy miesiące. Ponowne otwarcie miałoby nastąpić pod pewnymi warunkami i pod kontrolą państwowego regulatora internetu - Arcom.

Rząd Francji zwrócił się o zawieszenie Shein na początku listopada br., po wykryciu, że na platformie oferowane są lalki erotyczne o wyglądzie dzieci, a także broń objęta we Francji restrykcjami. Po tym skandalu platforma zawiesiła we Francji sprzedaż za swym pośrednictwem towarów producentów zewnętrznych, czyli tzw. marketplace. Działa zaś portal Shein oferujący produkty własne.

Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein
Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein
Źródło: Reuters

Czytaj też: Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności wielkiej platformy handlowej

Jednocześnie procedury sądowe wszczęte przez władze nadal trwają. Rząd w Paryżu uważa bowiem, że naruszenia ze strony wielkich platform handlowych stały się systemowe i resort gospodarki chce wyegzekwować od nich przestrzeganie wymogów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
SheinFrancja
Zobacz także:
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
Z kraju
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Pieniądze
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
Z kraju
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
Z kraju
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
Z kraju
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności
Z kraju
Donald Trump
Trump zrobił wyjątek. Te produkty nie będą objęte cłami
Handel
Donald Tusk
Tusk: dobrze, że chociaż tego prezydent nie może zawetować
Z kraju
Karol Nawrocki
Kolejne weto Nawrockiego
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: szykujemy sankcje na Białoruś
shutterstock_2427894623
Zagrożonych jest 11 tysięcy etatów. Gigant porozumiał się ze związkowcami

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica