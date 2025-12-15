Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost

tłum ludzie
Prawniczka Joanna Ryczek o wykorzystywaniu wizerunku znanych osób w oszustwach z użyciem technologii deepfake
Źródło: TVN24
Rośnie liczba oszustw finansowych. Prawie dziewięć tysięcy dochodzeń zostało wszczętych przez unijne organy ścigania w ciągu ostatnich trzech lat. To wzrost o 33 procent - wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

Zwalczaniem przestępstw i wykroczeń związanych z finansami zajmuje się w UE Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Prokuratura Europejska (EPPO).

OLAF prowadzi postępowania administracyjne, a dochodzenia EPPO mają charakter karny i mogą prowadzić do wymierzenia sprawcom kary przez sądy krajowe.

Oszustwa finansowe. Raport

ETO w opublikowanym w poniedziałek raporcie odnotował znaczący wzrost liczby postępowań wszczynanych w sprawach oszustw finansowych o wymiarze ponadnarodowym oraz szkodliwych dla interesów finansowych UE, w tym unijnego budżetu.

W latach 2022-2024 do obu organów wpłynęło ponad 27 tys. zarzutów dotyczących nadużyć finansowych w UE. W odniesieniu do jednej trzeciej wszczęto postępowanie.

Oznacza to wzrost liczby dochodzeń prowadzonych przez oba organy o 33 proc.

Niewystarczająca współpraca instytucji

Kontrolerzy, którzy zbadali działania obu organów, doszli jednak do wniosku, że współpracują one ze sobą w niewystarczającym stopniu. Szwankuje zwłaszcza wymiana informacji, co niekorzystnie wpływa na liczbę i terminowość dochodzeń.

Działania obu organów mają chronić interesy finansowe UE. W przypadku stwierdzenia nadużycia możliwe jest np. odzyskanie finansowania wypłaconego z budżetu Unii, zawieszenie obowiązujących umów lub wykluczenie z procesu ubiegania się o finansowanie w przyszłości.

ETO zauważył jednak, że Komisja Europejska nie dysponuje pełnymi informacjami na temat przelewów w przypadkach, gdy pieniądze muszą trafić z powrotem do unijnego budżetu po orzeczeniu przez sądy krajowe konkretnej kwoty.

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

