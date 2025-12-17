Logo TVN24
Ze świata

Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu

euro shutterstock_2643708459
Protesty antyrządowe w Bułgarii
Źródło: Reuters
Większość Bułgarów była przeciwko przyjęciu euro od nowego roku. Ta kwestia nie była jednak kluczowa dla protestujących, którzy doprowadzili do dymisji rządu Rosena Żelazkowa. Mimo sprzeciwu obywateli wprowadzenie wspólnej waluty może nie być odczuwalne dla Bułgarów.

W piątek, czyli dzień po rezygnacji Żelazkowa, nacjonalistyczna partia Odrodzenie zapowiedziała wniosek o opóźnienie przyjęcia euro o rok, ale nawet liderzy tego ugrupowania nie wierzą, że ma on szanse powodzenia.

Szczególnie, że tego samego dnia rzecznik Komisji Europejskiej potwierdził, że Bułgaria spełniła wszystkie kryteria i 1 stycznia przyjmie wspólną walutę - niezależnie od sytuacji politycznej w kraju.

Bułgarzy nie chcą euro

Według opublikowanego w czerwcu badania Eurobarometr za przyjęciem euro jest 45 proc. Bułgarów, przeciwko - 53 proc., a sondaże z poprzednich trzech lat pokazywały podobne proporcje. Obawy związane z wejściem do strefy euro dotyczą przede wszystkim wzrostu cen oraz utraty jednego z atrybutów suwerenności, jakim jest własna waluta.

Obawy te są jednak niezbyt uzasadnione, bo w praktyce Bułgaria od dawna jest traktowana jak członek strefy euro. Bułgarski lew od 1999 r. jest sztywno powiązany z euro (wcześniej przez dwa lata był powiązany z marką niemiecką), co oznacza, że Sofia od lat nie prowadzi własnej polityki monetarnej i jest związana decyzjami Europejskiego Banku Centralnego, nie mając na nie żadnego wpływu.

Przyjęcie euro spowoduje, że Bułgaria zyska miejsce w Radzie Prezesów EBC, a przy okazji wzmocni swoją integrację z pozostałą częścią i postrzeganie kraju jako stabilnej gospodarki.

Niedługo wprowadzają euro. Teraz protestują przeciw budżetowi

Niedługo wprowadzają euro. Teraz protestują przeciw budżetowi

"Strategiczne cele Rosji". Ostrzeżenie z Helsinek

"Strategiczne cele Rosji". Ostrzeżenie z Helsinek

Kryzys polityczny w Bułgarii

Nawet jeśli ponad połowa Bułgarów obawia się przyjęcia euro, sprawa ta nie była często podnoszona podczas antyrządowych demonstracji, które zaczęły się pod koniec listopada. Ich bezpośrednią przyczyną był projekt budżetu na przyszły rok, który przewidywał podniesienie składek społecznych i emerytalnych, a zyskane w ten sposób środki miały posłużyć do sfinansowania podwyżek dla administracji rządowej.

Antyrządowe wiece szybko stały się protestem także przeciwko zawłaszczaniu państwa przez rządzących, korupcji i patologii władzy, w tym przeciw rosnącej roli objętego amerykańskimi i brytyjskimi sankcjami oligarchy Delana Peewskiego.

Wbrew początkowej narracji rządu, który próbował łączyć protesty z euro, znaczna część ich uczestników nie była przeciwna przyjmowaniu unijnej waluty. Przeciwnie - uważali oni, że mocniejsze związanie kraju z UE pomoże poprawić wizerunek kraju oraz ułatwi walkę z korupcją i innymi patologiami władzy.

Dziesiątki tysięcy protestujących w stolicy kraju. "Precz z mafią"

Dziesiątki tysięcy protestujących w stolicy kraju. "Precz z mafią"

TVN24
Wprowadzają euro. Premier deklaruje gotowość

Wprowadzają euro. Premier deklaruje gotowość

Spełnili wszystkie kryteria

Przy wszystkich zastrzeżeniach protestujących do rządu Żelazkowa to za jego kadencji Bułgaria po raz pierwszy spełniła wszystkie kryteria konwergencji, będące warunkiem niezbędnym do przyjęcia euro, i skuteczne sfinalizowanie tego procesu może on sobie przypisać jako własną zasługę.

W połączeniu z wejściem Bułgarii do strefy Schengen, co po wieloletnich zabiegach nastąpiło w pełni z początkiem 2025 r., daje to nadzieję, że Bułgaria przynajmniej w pewnym stopniu przestanie być postrzegana jako państwo członkowskie drugiej kategorii.

Całkowite pozbycie się tego stygmatu nie będzie jednak łatwe. Mimo że od wejścia do UE w 2007 r. gospodarka Bułgarii szybko się rozwijała, kraj nadal jest na ostatnim miejscu pod względem PKB na jednego mieszkańca; według Eurostatu w 2024 r. wynosiło ono dwie trzecie unijnej średniej. Stale jest też w unijnym ogonie, jeśli chodzi o walkę z korupcją. W tegorocznym rankingu organizacji Transparency International Bułgaria zajęła 76. miejsce na świecie, wyprzedzając w UE tylko Węgry.

Na razie nie wiadomo, kto będzie wprowadzał Bułgarię do strefy euro. Po konsultacjach prezydenta Rumena Radewa z przywódcami partii konkluzja jest taka, że nie ma szans na stworzenie nowego rządu. To, kto stanie na jego czele, zostanie ogłoszone wraz z datą nowych, ósmych w ciągu pięciu lat, wyborów do parlamentu.

pc

TVN24
pc
Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

BułgariaStrefa euroEURUnia Europejska
