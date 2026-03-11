Dr. Dre miliarderem. "Forbes" potwierdził status dopiero po 12 latach

Najbogatsi raperzy. Kto na czele listy? Źródło: tvn24

Wraz z publikacją najnowszego zestawienia najbogatszych ludzi na świecie swoje nazwisko znalazł na niej także Andre Romelle Young, znany fanom rapu jako Dr. Dre. Za sprawą majątku, który przekroczył miliard dolarów, muzyk i producent znalazł się na 3332. miejscu we wspomnianym rankingu.

Tym samym jest jednym z sześciu muzyków na liście - obok Jaya-Z, Beyoncé, Taylor Swift, Rihanny i Bruce'a Springsteena - oraz drugim najbogatszym raperem.

Droga Dr. Dre do miliarda

Można powiedzieć, że w 2014 roku raper przewidział swój sukces albo przedwcześnie świętował nowy status, wykrzykując na jednym z nagrań zamieszczonych w mediach społecznościowych, że jest "pierwszym miliarderem w hip-hopie".

Fundamentem jego fortuny są zyski ze sprzedaży udziałów w Beats Electronics (producent sprzętu audio) firmie Apple. Transakcja, którą przeprowadzono w 2014 r., opiewała na 3 miliardy dolarów. Dre otrzymał wtedy około 750 mln dolarów oraz pakiet akcji Apple za około 100 mln dolarów (wartość akcji technologicznego giganta w ciągu ostatniej dekady bardzo wzrosła).

Co więcej, Dr. Dre jest założycielem i prezesem Aftermath Entertainment, wytwórni, która czerpie zyski z katalogów takich artystów jak Eminem czy Kendrick Lamar. Na majątek Dr. Dre składają się także nieruchomości w Kalifornii i współtworzona ze Snoop Doggiem, prężnie działająca marka napojów wysokoprocentowych.

Droga Dr. Dre do miliarda wydłużyła się głównie ze względu na niezwykle kosztowny rozwód w 2021 roku, w wyniku którego raper musiał wypłacić byłej żonie, Nicole Young, około 100 mln dolarów.

