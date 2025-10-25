Donald Trump odwraca decyzję Joe Bidena

Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Przepisy dotyczące miedzi wprowadzono w maju 2024 r. Wymagały od hut ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym ołowiu, arsenu, rtęci, benzenu i dioksyn, zgodnie z zaktualizowanymi federalnymi normami dotyczącymi powietrza.

Trump odwraca decyzję Bidena

Trump wprowadza dwuletnie zwolnienie z obowiązku przestrzegania przepisów ze źródeł stacjonarnych. Według Białego Domu ma to poprawić bezpieczeństwo mineralne Stanów Zjednoczonych poprzez zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla krajowych producentów miedzi.

"Nałożenie dodatkowych wymagań na tak ograniczoną i już obciążoną w kraju branżę grozi przyspieszeniem dalszych zamknięć, osłabieniem bazy przemysłowej kraju, podważeniem niezależności mineralnej i zwiększeniem zależności od kontrolowanych przez zagraniczne podmioty mocy przerobowych" – stwierdził Biały Dom, ogłaszając zmiany.

Dwie huty miedzi w USA

W oświadczeniu wyraźnie wspomniano o dwóch hutach miedzi w Stanach Zjednoczonych, z których jedna jest eksploatowana przez Freeport-McMoRan, a druga przez Rio Tinto. Stwierdzono, że rozporządzenie będzie miało zastosowanie do huty Freeport, ale nie było od razu jasne, jak wpłynie na zakład Rio Tinto.

Obie firmy nie odpowiedziały Reutersowi na prośbę o komentarz.

Trump podpisał na początku tego roku dekret, w którym miedź została uznana za materiał o kluczowym znaczeniu dla obronności, infrastruktury i nowych technologii, w tym czystej energii i pojazdów elektrycznych.

Miedź w Stanach Zjednoczonych

Doprowadziło to do wszczęcia dochodzenia na podstawie sekcji 232 w celu ustalenia, czy import miedzi stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, zwłaszcza ze względu na zależność od niewielkiej liczby zagranicznych dostawców.

W wyniku przeglądu administracja nałożyła 50-procentowe cło na niektóre rodzaje importowanej miedzi i nakazała, aby coraz większy odsetek wysokiej jakości złomu miedzianego produkowanego w Stanach Zjednoczonych był sprzedawany na rynku krajowym.

