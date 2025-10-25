Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Donald Trump odwraca decyzję Joe Bidena

Donald Trump
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent USA Donald Trump zniósł wprowadzone za czasów Bidena przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, które nakładały surowsze ograniczenia emisji z hut miedzi - podał Reuters.

Przepisy dotyczące miedzi wprowadzono w maju 2024 r. Wymagały od hut ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym ołowiu, arsenu, rtęci, benzenu i dioksyn, zgodnie z zaktualizowanymi federalnymi normami dotyczącymi powietrza.

Trump odwraca decyzję Bidena

Trump wprowadza dwuletnie zwolnienie z obowiązku przestrzegania przepisów ze źródeł stacjonarnych. Według Białego Domu ma to poprawić bezpieczeństwo mineralne Stanów Zjednoczonych poprzez zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla krajowych producentów miedzi.

"Nałożenie dodatkowych wymagań na tak ograniczoną i już obciążoną w kraju branżę grozi przyspieszeniem dalszych zamknięć, osłabieniem bazy przemysłowej kraju, podważeniem niezależności mineralnej i zwiększeniem zależności od kontrolowanych przez zagraniczne podmioty mocy przerobowych" – stwierdził Biały Dom, ogłaszając zmiany.

Dwie huty miedzi w USA

W oświadczeniu wyraźnie wspomniano o dwóch hutach miedzi w Stanach Zjednoczonych, z których jedna jest eksploatowana przez Freeport-McMoRan, a druga przez Rio Tinto. Stwierdzono, że rozporządzenie będzie miało zastosowanie do huty Freeport, ale nie było od razu jasne, jak wpłynie na zakład Rio Tinto.

Obie firmy nie odpowiedziały Reutersowi na prośbę o komentarz.

Trump podpisał na początku tego roku dekret, w którym miedź została uznana za materiał o kluczowym znaczeniu dla obronności, infrastruktury i nowych technologii, w tym czystej energii i pojazdów elektrycznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
tlum ulica shutterstock_565189495
Cena ostro w górę. "Zyskuje, kiedy ludzie się boją"
Rynki
Rodzina Trumpów (2016)
Pojedynek pierwszych rodzin
TVN24

Miedź w Stanach Zjednoczonych

Doprowadziło to do wszczęcia dochodzenia na podstawie sekcji 232 w celu ustalenia, czy import miedzi stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, zwłaszcza ze względu na zależność od niewielkiej liczby zagranicznych dostawców.

W wyniku przeglądu administracja nałożyła 50-procentowe cło na niektóre rodzaje importowanej miedzi i nakazała, aby coraz większy odsetek wysokiej jakości złomu miedzianego produkowanego w Stanach Zjednoczonych był sprzedawany na rynku krajowym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Francis Chung / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpJoe Biden
Zobacz także:
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
Z kraju
shutterstock_2360132681 Warszawa, Polska. 7 września 2023 r. Wnętrze pociągu pasażerskiego. Puste krzesła w wagonie. PKP Intercity
Pociągi zatrzymają się na godzinę
Z kraju
Viktor Orban
Węgry zmieniają podejście do rosyjskich surowców
Ze świata
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję
Ze świata
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
Najnowsze
pap_20251010_1KN
Putin "ukrywa tę sytuację"
Ze świata
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Importowali rosyjską ropę na potęgę. Gigant zabiera głos w sprawie sankcji
Ze świata
Lofoten Islands, Norwegia
Turyści "przyjeżdżają z całego świata". Kłopoty z parkingami, śmietnikami i kanalizacją
Turystyka
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
Pieniądze
shutterstock_1707947203
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
Tech
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
Dla pracownika
shutterstock_2564758397
Kary mogą być ogromne. Bruksela: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy
Tech
Maciej Adamkiewicz
Nie żyje polski miliarder
Z kraju
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
Ze świata
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
Moto
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
Z kraju
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
Z kraju
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica