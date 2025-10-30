Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem Źródło: TVN24, Reuters

"Może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę, dotyczącej zakupu ropy naftowej i gazu ziemnego od wspaniałego stanu Alaska" - napisał amerykański prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych.

Trump o umowie energetycznej

"Nasze zespoły ds. energii spotkają się, aby sprawdzić, czy uda się wypracować taką umowę energetyczną" – oznajmił Trump w komunikacie, w którym podsumowywał pięciodniową wizytę w krajach Azji, w tym czwartkowe spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pusan w Korei Płd.

"Uzgodniliśmy wiele spraw"

Prezydent zapewnił, że Chiny mają zamiar kupować w USA "ogromne ilości" soi, w związku z czym amerykańscy rolnicy powinni "kupić więcej ziemi i większe traktory".

"Między naszymi krajami panuje ogromny szacunek, który jeszcze bardziej się pogłębi dzięki temu, co właśnie się wydarzyło. Uzgodniliśmy wiele spraw, a inne, nawet te o dużym znaczeniu, są bliskie rozwiązania" - przekonywał Trump.

"Porozumienia osiągnięte dzisiaj zapewnią dobrobyt i bezpieczeństwo milionom Amerykanów" - dodał.

Zapowiedź obniżenia ceł na Chiny

Wcześniej w czwartek, po spotkaniu z Xi, Trump poinformował, że obniży cła na towary z Chin o 10 punktów procentowych w zamian za obietnicę powstrzymania przepływu chemikaliów do wytwarzania fentanylu z Chin.

Prezydent ogłosił też, że ChRL nie wprowadzi zapowiadanych restrykcji na eksport metali ziem rzadkich przez przynajmniej rok. Zapowiedział również współpracę z Pekinem ws. zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

