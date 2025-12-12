Logo TVN24
Gospodarka Chin

Dodatkowa opłata za paczki. Jest decyzja

Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
Ministrowie finansów państw członkowskich podjęli w piątek decyzję o wprowadzeniu opłat celnych w wysokości 3 euro, czyli w przeliczeniu 13 złotych, na małe paczki wysyłane do Unii Europejskiej. Cła wejdą w życie w połowie przyszłego roku.

Rozwiązanie ma zatrzymać zalew tanich produktów, trafiających do UE głównie z Azji m.in. za pośrednictwem chińskich platform e-handlowych, takich jak Shein, AliExpress czy Temu.

Zdaniem Komisji Europejskiej 91 proc. takich przesyłek trafia do UE właśnie z Chin.

Dodatkowa opłata celna

Jak dotąd, niewielkie paczki spoza UE, zawierające produkty o wartości do 150 euro, zwolnione były z opłat celnych.

To – jak podnieśli w piątek unijni ministrowie finansów – prowadziło nie tylko do nieuczciwej konkurencji wobec unijnych sprzedawców, ale zagrażało także zdrowiu i bezpieczeństwu unijnych konsumentów, jak również środowisku, bo wiele z tych produktów nie spełnia unijnych standardów bezpieczeństwa. Nie mówiąc już o tym, że nierzadko pomagało wprowadzać na unijny rynek podróbki.

Dlatego też ministrowie zdecydowali, że od 1 lipca 2026 r. produkty trafiające do UE w małych paczkach o wartości do 150 euro objęte będą stałą opłatą celną w wysokości 3 euro.

Stawką tą objęte zostaną wszystkie towary wwożone do UE, których sprzedawcy spoza UE zarejestrowani są w unijnym systemie elektronicznym IOSS (ang. Import One-Stop Shop). IOSS powstał, żeby uprościć procedury związane z podatkiem VAT dla przedsiębiorców sprzedających towary importowane do Unii Europejskiej, których wartość nie przekracza 150 euro.

Dotyczy to 93 proc. towarów sprzedawanych do UE przez platformy e-handlowe.

Tymczasowe rozwiązanie

Jak doprecyzowano, opłatą celną w wysokości 3 euro objęte zostaną każdorazowo przesyłki, a nie poszczególne produkty znajdujące się w nich. Dochód z nowych ceł trafi do budżetu UE.

Rozwiązanie to będzie obowiązywać tymczasowo, do momentu przyjęcia przez UE stałych przepisów w tej sprawie.

W Unii trwają obecnie prace nad pakietem reform celnych i wieloletnimi ramami finansowymi UE. KE oceni także, czy opłatami powinny zostać objęte również produkty sprzedawane do UE przez handlowców spoza Wspólnoty, którzy nie są zarejestrowani w systemie IOSS.

Szacuje się, że wartość 65 proc. małych przesyłek wwożonych do UE jest zaniżona, żeby uniknąć opłat celnych.

pc

Autorka/Autor: wk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Temat: Gospodarka Chin

TAGI:
TemuSheinCłaUnia Europejska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica