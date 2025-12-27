Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ciemne chmury nad branżą. "Miliony Europejczyków chcą kupować"

ateny grecja - Konstantinos Dimitros shutterstock_2566477875
KE zmienia zdanie w sprawie zakazu dotyczącego samochodów spalinowych
Źródło: TVN24
Branża motoryzacyjna w Unii Europejskiej mierzy się z coraz większą konkurencją ze strony krajów azjatyckich, w szczególności Chin, wyzwaniem są też cła nakładane przez administrację Donalda Trumpa. Bruksela, w obliczu narastających problemów, w grudniu wycofała się z planu całkowitego zakazania sprzedaży aut spalinowych, który miał obowiązywać od 2035 roku.

Od 2035 r. wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii Europejskiej miały być zeroemisyjne, co oznaczałoby całkowity brak silników spalinowych. W grudniu Komisja Europejska wycofała się jednak z tego pomysłu i zaproponowała nowelizację przepisów.

Bruksela pod presją

Doszło do tego pod presją dużych krajów unijnych, które dostrzegają, że pogarszająca się sytuacja unijnego przemysłu motoryzacyjnego staje się coraz większym problemem społeczno-gospodarczym.

Zgodnie z nową propozycją od 2035 r. producenci samochodów musieliby osiągnąć cel redukcji emisji spalin o 90 proc., a pozostałe 10 proc. emisji musiałoby być kompensowane poprzez stosowanie stali niskowęglowej wyprodukowanej w UE lub e-paliw i biopaliw.

Reuters określił projekt jako "największe odejście UE od polityki ekologicznej w ostatnich pięciu latach".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
Moto
Thierry Breton
Były komisarz objęty zakazem. "Wróciło polowanie na czarownice?"
TVN24
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"

Ciemne chmury nad branżą

Za decyzją KE stoi chęć ochronienia milionów miejsc pracy w sektorze, który boryka się z wieloma wyzwaniami, w tym z konkurencją ze strony Chin, nowymi cłami nałożonymi przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa oraz wymogami unijnej polityki klimatycznej.

Według najnowszego raportu unijnej agencji badawczej Eurofound przemysł motoryzacyjny w UE zatrudnia bezpośrednio około 6 mln pracowników i kolejne 6 mln w branżach powiązanych.

Od 2019 r. tempo redukcji miejsc pracy w sektorze wyraźnie przyspieszyło. Tylko w 2024 r. i na początku 2025 r. ogłoszone przez europejskie firmy zwolnienia objęły około 100 tys. miejsc pracy. Największe redukcje zatrudnienia odnotowano w krajach z silną pozycją największych europejskich producentów samochodów - we Francji, Niemczech, Włoszech oraz, w mniejszym stopniu, Hiszpanii.

Jednocześnie państwa Europy Środkowo-Wschodniej – Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja – mierzą się z przenoszeniem produkcji poza UE, do krajów o niższych kosztach pracy.

Chińska konkurencja

Dzieje się tak, bo w UE rośnie sprzedaż samochodów pochodzących z Chin, w tym elektrycznych (EV). W praktyce część takich aut na rynkach UE to nie tylko modele chińskich marek, lecz także pojazdy produkowane w Chinach dla marek zachodnich.

Dane z 2025 r. wskazują, że sprzedaż chińskich marek i importowanych EV rośnie szybciej niż u niektórych konkurentów, co przekłada się na coraz większą obecność tych aut w europejskich salonach i na drogach w UE. Wzrost importu chińskich EV skłonił UE do wprowadzenia wyższych ceł na chińskie samochody elektryczne w 2024 r., ale popyt na nie na Starym Kontynencie pozostał relatywnie silny.

Poważne wyzwanie dla unijnej branży motoryzacyjnej stanowią również nowe amerykańskie cła w sektorze samochodowym, które znacząco podniosły koszty eksportu pojazdów z Europy do USA - jednego z kluczowych rynków zbytu dla europejskich producentów.

Jak podał Reuters, przykładowo eksport samochodów z Niemiec do USA spadł o ok. 15 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2025 r., co pokazuje, że taryfy uderzają w europejskich producentów.

Choć w 2025 r. UE i USA zawarły porozumienie, na mocy którego taryfy na auta i części samochodowe zostały częściowo obniżone do 15 proc., to amerykańskie cła na stal i aluminium – kluczowe w produkcji samochodów – nadal obowiązują, wpływając na koszty produkcji i konkurencyjność eksportu.

Od mechaniki do elektroniki

Konkurencja ze strony Chin i USA to jednak nie jedyne wyzwania dla unijnego sektora. Jak podkreślił w tegorocznym raporcie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sektor motoryzacyjny przechodzi od mechaniki do elektroniki, od sprzętu do oprogramowania oraz od napędów konwencjonalnych do elektrycznych.

To wszystko wymaga ogromnych inwestycji.

Produkcja samochodów elektrycznych wymaga też mniej pracy montażowej niż pojazdy spalinowe, co prowadzi do redukcji zatrudnienia w tradycyjnych zakładach.

Jednocześnie UE jest w dużym stopniu zależna od importu baterii, surowców krytycznych oraz rozwiązań cyfrowych spoza Europy, w tym z Chin i USA. Do tego dochodzą wysokie ceny energii, znacznie wyższe niż w USA i Chinach koszty pracy oraz unijne regulacje dotyczące pomocy publicznej.

Auta elektryczne

Zdaniem części analityków elektromobilność to jedyna szansa dla unijnego sektora motoryzacyjnego, nawet po złagodzeniu przepisów dotyczących zakazu dla aut spalinowych od 2035 r.

Z nowego raportu przygotowanego przez T&E, organizację pozarządową zajmującą się polityką transportową i ochroną środowiska w Europie, wynika, że UE musi pilnie osiągnąć pozycję globalnego lidera w dziedzinie samochodów elektrycznych, aby tworzyć nowe miejsca pracy bezpośrednio w sektorze oraz branżach pokrewnych, takich jak akumulatory i ładowanie.

W podobnym duchu wypowiedzieli się eksperci think tanku Centre for European Reform.

"Samochody przyszłości będą elektryczne nie ze względu na regulacje, ale dlatego, że wkrótce staną się znacznie tańsze. Żeby przetrwać, europejski przemysł motoryzacyjny musi szybciej przestawić się na produkcję wysokiej jakości, przystępnych cenowo i rentownych pojazdów elektrycznych" – napisali w swoim raporcie.

Takie podejście zaczęła reprezentować też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która ogłosiła we wrześniu w Parlamencie Europejskim inicjatywę "Małe, przystępne cenowo samochody". Jej założeniem jest stworzenie i produkowanie w UE niewielkich, tanich samochodów elektrycznych.

- Miliony Europejczyków chcą kupować przystępne cenowo europejskie samochody. Dlatego powinniśmy inwestować w małe, tanie pojazdy, zarówno na rynek europejski, jak i w odpowiedzi na rosnące globalne zapotrzebowanie - powiedziała wówczas szefowa KE.

Eksperci - jak wskazał Reuters - zgadzają się, że chociaż droższe EV radzą sobie na rynku, brakuje łatwo dostępnych, tanich modeli. Inicjatywa Komisji ma być początkiem ożywienia dla sektora. Czas pokaże, czy przyczyni się do tego unijne wsparcie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Konstantinos Dimitros / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MotoryzacjaUnia Europejska
Zobacz także:
Donald Trump
Trump "wstrząsnął" całym światem
Ze świata
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
Gotówka na fali. Tych banknotów jest najwięcej
Pieniądze
prad shutterstock_2646359747
Ryzyko, które nie zniknie. "Europa jest na rozdrożu"
Ze świata
shutterstock_2502496967
Licencja i kluczowi pracownicy. Nowa umowa technologicznego giganta
Tech
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
"Te osoby wyszły rano do pracy i już nigdy z niej nie wróciły". Alarmujące dane
Dla pracownika
shutterstock_2309447281
Trwa "nowe przebudzenie". Sztuczna inteligencja wkracza do kościołów
Tech
Szanghaj, port, Chiny
Chiny ogłaszają sankcje. To reakcja na działania USA
Ze świata
tim cook
Szef Apple inwestuje w popularną markę odzieżową. "Umiarkowanie pozytywny sygnał"
Rynki
złoto, srebro, metale szlachetne
Co się dzieje ze srebrem i złotem? To najwyższy poziom w historii
Rynki
shutterstock_2145538693
Tyle wyniesie kurs złotego w 2026 roku. Nowa prognoza
Rynki
barszcz shutterstock_2565562495_1
"Jest gorzej, dlatego jest lepiej". Co zrobić z jedzeniem po świętach?
loteria kupon usa shutterstock_1410810515
Gigantyczna wygrana. Tu sprzedano kupon wart prawie 2 miliardy dolarów
Ze świata
Kolektura Lotto
Mamy nowego milionera. Padła główna wygrana
Nowa trasa
"Kluczowy korytarz łączący Europę". Oddano dwa odcinki
Moto
shutterstock_1117907831
Mieszka tam 11 tysięcy osób, 3200 trafi na bruk. "Nie mamy, gdzie się podziać"
Ze świata
shutterstock_1254454795
Ubyło 100 tysięcy miejsc pracy. Branża w kryzysie
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Raty się zmienią. Eksperci największych banków w Polsce są zgodni
pap_20251023_191
Dwa wieki tradycji, setki milionów sztuk. "Parze królewskiej zajmie kilka dni"
Ze świata
loteria powerball
Gigantyczna kumulacja rozbita. Rekordowe losowanie
Pieniądze
telefon szpieg hacker
Groźne konsekwencje sykofancji. "Powoduje niekorzystne reakcje, nawet psychozy"
Tech
Tankowiec u wybrzeży Wenezueli (zdjęcie ilustracyjne)
USA wprowadzają "kwarantannę". "Wywierają ogromną presję"
Ze świata
shutterstock_2156725749
Niemiecki problem. "Nie ma sygnałów optymizmu"
Ze świata
Mateusz Morawiecki
Pozywają polskie państwo na 1,5 miliarda. Chodzi o decyzję Morawieckiego
Lotnisko Bruksela-Charleroi, Ryanair
Potężna grzywna nałożona na największą linię Europy. "Absurdalna kara"
Turystyka
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
Ze świata
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
Ze świata
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
Ze świata
AdobeStock_1724630987
Zabawka dla dorosłych prezentem roku pod choinkę
Ze świata
shutterstock_2250571743
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica