Chiny ogłosiły w zeszłym tygodniu znaczące rozszerzenie kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich, a prezydent USA Donald Trump w reakcji zagroził podniesieniem ceł na towary chińskie do 100 proc. i zaostrzeniem ograniczeń eksportu oprogramowania od 1 listopada.

Komentując napięcia między największymi światowymi mocarstwami, "Frankfurter Allgemeine Zeitung" odnotowuje, że Chiny "uzyskały dominującą pozycję", a nawet "są absolutnym monopolistą" w wydobyciu metali rzadkich, bez których "nie ma czołgów, samochodów ani czipów".

Kontrolują większość rynku

"Taką pozycję Państwo Środka budowało strategicznie przez dziesięciolecia. Dziś na rynkach metali ziem rzadkich nic nie dzieje się bez Chin. A bez tych metali nie działa żadna turbina wiatrowa, komputer, pojazd elektryczny, a nawet samochód z silnikiem spalinowym" - czytamy we frankfurckim dzienniku.

Według danych przytoczonych przez "FAZ" Chiny kontrolują niemal 70 proc. wydobycia metali ziem rzadkich na świecie. Dominację w tym zakresie uzyskały pod koniec lat 80. XX wieku, gdy "Zachód potrzebował surowców do zaawansowanych technologii, ale ze względów ekologicznych mało kto chciał wydobywać metale rzadkie, w czym Chiny dostrzegły szansę".

"FAZ" twierdzi, że obecnie Niemcy nie odgrywają żadnej roli na rynku tych surowców, a od ponad 35 lat w kraju nie realizuje się na tym polu żadnych projektów.

Ryzyko zwolnień i zamknięcia zakładów

Największym odbiorcą metali ziem rzadkich w Niemczech jest przemysł samochodowy. Surowce te są potrzebne do produkcji systemów zasilania, m.in. przy hamulcach, wspomaganiu kierownicy, podnośnikach szyb, regulacji siedzeń i wycieraczkach. Przeciętny samochód zawiera według "FAZ" do 70 takich systemów.

Zakłócenia na rynku mogą doprowadzić do przestojów, upadków całych firm i zagrozić setkom tysięcy miejsc pracy - ostrzega dziennik.

"Jeśli Chiny faktycznie wstrzymałyby eksport ziem rzadkich, niemieckie fabryki samochodów musiałyby stanąć" - dodaje.

Bez wydobywanych w Chinach surowców nie może obejść się także przemysł maszynowy, chemiczny, elektroniczny i półprzewodników. Metale ziem rzadkich występują bowiem w lodówkach, komputerach, smartfonach, a także w zaawansowanym sprzęcie wojskowym, w myśliwcach czy okrętach podwodnych.

Niemiecki koncern szykuje się na najgorsze

Na najgorsze scenariusze przygotowuje się w związku z tym największy niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall.

Firma zgromadziła zapasy krytycznych materiałów wystarczające na pięć lat - pisze "FAZ". Ze względów bezpieczeństwa Rheinmetall prowadzi też politykę szerokiej dywersyfikacji dostawców, zwłaszcza w przypadku czipów.

Jednocześnie niemieccy inżynierowie "nie stoją w miejscu" - podkreśla gazeta. W BMW opracowano na przykład nowy typ silnika elektrycznego, który nie wymaga metali ziem rzadkich. Takie silniki są jednak droższe, a silniczki potrzebne w mechanizmach wycieraczek itp. nadal potrzebują tych surowców.

