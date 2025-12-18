Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

VAT na prezerwatywy. "Naprawdę posuwają się do skrajności"

shutterstock_1796497237
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chiny po raz pierwszy obejmą prezerwatywy i inne środki antykoncepcyjne podatkiem VAT. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku, mają być elementem szerszej strategii władz, której celem jest zwiększenie liczby urodzeń.

Rząd Chin zdecydował o nałożeniu 13-procentowego podatku VAT na prezerwatywy oraz inne środki antykoncepcyjne.

Będzie to pierwsza taka sytuacja od 1993 roku, kiedy w kraju wprowadzono ogólnokrajowy system podatku VAT.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
shutterstock_2221261491
Chińskie samochody nas szpiegują? Pierwszy taki raport
Maciej Michałek
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech

Zmiany od 1 stycznia w całym kraju

Po ponad 30 latach restrykcyjnej polityki jednego dziecka władze Chin starają się zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci. Limit potomstwa podniesiono do trzech, a poszczególne prowincje testują zachęty takie jak dopłaty do in vitro, bezpośrednie subsydia finansowe czy dodatkowe dni płatnego urlopu dla nowożeńców.

Jednocześnie nowa ustawa przewiduje ulgi podatkowe dla opieki nad dziećmi oraz usług pośrednictwa małżeńskiego.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia i będą miały zastosowanie na terenie całych Chin. Regulacja została zawarta w zmienianej ustawie o VAT uchwalonej w ramach modernizacji systemu podatkowego, z którego wpływy stanowią niemal 40 proc. całkowitych dochodów podatkowych państwa.

"Co jest nie tak z nowoczesnym społeczeństwem?"

Podwyżka cen środków antykoncepcyjnych spotkała się z falą kpin w chińskich mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników platformy Weibo napisał: "Co jest nie tak z nowoczesnym społeczeństwem? Naprawdę posuwają się do skrajności tylko po to, żeby zmusić nas do posiadania dzieci".

Zdaniem ekspertów zmiana ma głównie znaczenie symboliczne. - Teraz, gdy polityka urodzeń w Chinach zmieniła się na zachęcanie do posiadania dzieci i nie promuje już antykoncepcji, rozsądne jest opodatkowanie środków antykoncepcyjnych – powiedział He Yafu, niezależny demograf z prowincji Guangdong.

Dodał jednak, że "ten środek raczej nie będzie miał istotnego wpływu na wzrost dzietności".

Podobnego zdania jest Yun Zhou, adiunkt socjologii na Uniwersytecie Michigan. Jak podkreśliła, nowy podatek raczej nie wpłynie na decyzje ludzi, ale sygnalizuje, "jakie zachowania rodzinne są pożądane przez rząd". Ostrzegła też, że ewentualne utrudnienie dostępu do antykoncepcji "najdotkliwiej uderzy w kobiety, zwłaszcza te w trudniejszej sytuacji".

Tło demograficzne

W 2024 roku współczynnik urodzeń w Chinach wyniósł 6,77 na 1 tys. mieszkańców – nieco więcej niż rok wcześniej, ale wciąż znacznie poniżej poziomów historycznych. Rosnąca liczba zgonów związana ze starzeniem się społeczeństwa sprawia, że populacja Chin kurczy się już co najmniej od trzech lat.

Choć lokalne władze borykają się z brakami finansowymi, wpływy z podatku od antykoncepcji będą symboliczne. Lee Ding z firmy Dezan Shira & Associates szacuje je na około 5 mld juanów rocznie, wobec 22 bln juanów całkowitych dochodów budżetowych.

- Nie sądzimy, by generowanie dochodów było główną motywacją – przyznał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: R.M. Nunes/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ChinyPodatki
Zobacz także:
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
Tech
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki
Kryptowaluty
Kryptowaluty w politycznym klinczu. Sejm wrócił do zawetowanej ustawy
Prawo
shutterstock_2200098859
Samochód jak szpieg? Te auta budzą obawy służb
Moto
pap_20240905_2WR (1)
Prezydent naciska na Brukselę w sprawie Mercosur: albo teraz, albo w ogóle
Ze świata
"Zakazać używania telefonów jest najłatwiej, nauczyć korzystać mądrze – to jest wyzwanie"
Chatboty AI a zdrowie psychiczne młodych. Co mówią dane
Tech
santander-shutterstock_2283626043
Duży bank idzie pod młotek. Jest zielone światło KNF
Rynki
sejm
Nowa szansa dla ustawy o kryptoaktywach. Sejm wysyła projekt do komisji
Z kraju
energa - alexgo photography shutterstock_2069389325
KNF reaguje na podejrzane transakcje akcjami Energi
Najnowsze
Piotr Gliński w prokuraturze
Gliński: po co nam pociągi jeżdżące 350 kilometrów na godzinę? "Ludzie się będą bali"
Z kraju
shutterstock_1655525596
Kryptowaluty po mocnych spadkach. Inwestorzy studzą emocje
Najnowsze
Europoseł Grzegorz Braun podczas debaty "Nie tylko o komorach gazowych! Wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać", Kielce, 11 października 2025
Odcięcie Unii od rosyjskiego gazu. Europosłowie za, wśród przeciwników Braun
Ze świata
shutterstock_1781241830
Znalazła swój życiorys zmyślony przez AI. "Każdy może mieć wygenerowaną stronę na swój temat"
Maja Piotrowska
shutterstock_2593925179
Nowy podatek od stycznia i pralki z Polski. "System ma wiele luk"
Ze świata
wyspy marshalla shutterstock_1725317941
800 dolarów rocznie dla każdego. Pierwszy taki program w historii
Ze świata
shutterstock_1165701511
Nagły zwrot Brukseli. "Istotna zmiana"
Moto
prąd, energia, przedłużacz
Ceny prądu w 2026 roku. URE podał nowe taryfy
Z kraju
Ładowanie samochodów elektrycznych
Te auta wyszły na prowadzenie. Rekordowy wzrost sprzedaży
Moto
Sam Altman
Gigant może zainwestować miliardy w OpenAI. Trwają rozmowy
Tech
regiojet - lumofoto shutterstock_2690171733
"Niedopuszczalne". Urząd wszczyna postępowanie wobec RegioJet
Z kraju
shutterstock_2586574153
Firma Elona Muska pod lupą. Kara może być dotkliwa
Moto
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
Zakończyli produkcję po 232 latach. Ostatnie egzemplarze sprzedali za krocie
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica