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Nagrody za donosy. Chińskie władze szykują specjalny system

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Pekin, Chiny. Spotkanie Xi-Putin. Ceremonia powitania rosyjskiego przywódcy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Hanyu Qiu/Shutterstock
Od 1 lipca rusza system zgłaszania przypadków nielegalnego eksportu minerałów strategicznych - przekazał w środę chiński resort handlu. Za potwierdzone, imienne donosy, obywatelom będą przysługiwały nagrody.

Przepis, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadzono, by "w pełni wykorzystać rolę nadzoru społecznego" w walce z omijaniem restrykcji wywozowych - podkreślił resort. Katalog ściganych przestępstw obejmuje m.in. eksport minerałów krytycznych bez odpowiednich zezwoleń, ukrywanie szlaków dostaw przez kraje trzecie, pomoc w omijaniu zakazów oraz "nielegalny transfer" chronionych technologii.

Chiny chronią swoje zasoby metali ziem rzadkich (zdjęcie ilustracyjne)
Chiny chronią swoje zasoby metali ziem rzadkich (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło zdjęcia: Jason Benz Bennee/Shutterstock

Władze w Pekinie surowo zakazały przedsiębiorstwom zgadzania się na zagraniczne "wizyty i kontrole na miejscu", o które mogłyby wnosić rządy lub instytucje państw trzecich. Działanie takie będzie traktowane jako poważne złamanie procedur bezpieczeństwa narodowego.

Analitycy zwrócili uwagę, że władze dążą do całkowitego uszczelnienia obrotu metalami krytycznymi i uniemożliwienia zagranicznym podmiotom niezależnej weryfikacji chińskich przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw. Tym samym zmuszają zagraniczne podmioty do bezwarunkowego akceptowania deklaracji chińskich przedsiębiorstw lub ryzykowania odcięcia od dostaw.

Metale ziem rzadkich
Metale ziem rzadkich
Źródło zdjęcia: TVN24

Jednocześnie resort wprowadza instytucję "czynnego żalu", czyli mechanizm "dobrowolnego" ujawnienia uchybień. Firmy, które same zgłoszą swoje "potknięcia", mogą liczyć na łagodniejszy wymiar kary.

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System donosów w Chinach

Sygnaliści otrzymali do dyspozycji specjalną rządową infolinię oraz platformę internetową do szybkiego przesyłania dowodów. Za potwierdzone, imienne donosy przewidziano nagrody o niesprecyzowanej wartości i formie. Ministerstwo kategorycznie ostrzegło jednak przed fałszywymi zgłoszeniami, składanymi w "złej wierze".

Ściśle kontrolowane przez aparat państwowy minerały strategiczne o podwójnym zastosowaniu pozostają surowcem niezbędnym w produkcji nowoczesnej elektroniki oraz zaawansowanego uzbrojenia. W warunkach obecnej globalnej rywalizacji gospodarczej dominacja i kontrola nad tym krytycznym eksportem staje się skutecznym narzędziem nacisku w rękach władz w Pekinie.

Państwo Środka odpowiada za blisko 70 procent globalnego ich wydobycia, kontroluje ponad 90 procent światowych mocy w zakresie ich rafinacji i przetwórstwa, a także wytwarza blisko 95 procent magnesów trwałych.

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Tagi:
ChinyGospodarka Chin
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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