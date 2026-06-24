Nagrody za donosy. Chińskie władze szykują specjalny system
Przepis, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadzono, by "w pełni wykorzystać rolę nadzoru społecznego" w walce z omijaniem restrykcji wywozowych - podkreślił resort. Katalog ściganych przestępstw obejmuje m.in. eksport minerałów krytycznych bez odpowiednich zezwoleń, ukrywanie szlaków dostaw przez kraje trzecie, pomoc w omijaniu zakazów oraz "nielegalny transfer" chronionych technologii.
Władze w Pekinie surowo zakazały przedsiębiorstwom zgadzania się na zagraniczne "wizyty i kontrole na miejscu", o które mogłyby wnosić rządy lub instytucje państw trzecich. Działanie takie będzie traktowane jako poważne złamanie procedur bezpieczeństwa narodowego.
Analitycy zwrócili uwagę, że władze dążą do całkowitego uszczelnienia obrotu metalami krytycznymi i uniemożliwienia zagranicznym podmiotom niezależnej weryfikacji chińskich przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw. Tym samym zmuszają zagraniczne podmioty do bezwarunkowego akceptowania deklaracji chińskich przedsiębiorstw lub ryzykowania odcięcia od dostaw.
Jednocześnie resort wprowadza instytucję "czynnego żalu", czyli mechanizm "dobrowolnego" ujawnienia uchybień. Firmy, które same zgłoszą swoje "potknięcia", mogą liczyć na łagodniejszy wymiar kary.
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System donosów w Chinach
Sygnaliści otrzymali do dyspozycji specjalną rządową infolinię oraz platformę internetową do szybkiego przesyłania dowodów. Za potwierdzone, imienne donosy przewidziano nagrody o niesprecyzowanej wartości i formie. Ministerstwo kategorycznie ostrzegło jednak przed fałszywymi zgłoszeniami, składanymi w "złej wierze".
Ściśle kontrolowane przez aparat państwowy minerały strategiczne o podwójnym zastosowaniu pozostają surowcem niezbędnym w produkcji nowoczesnej elektroniki oraz zaawansowanego uzbrojenia. W warunkach obecnej globalnej rywalizacji gospodarczej dominacja i kontrola nad tym krytycznym eksportem staje się skutecznym narzędziem nacisku w rękach władz w Pekinie.
Państwo Środka odpowiada za blisko 70 procent globalnego ich wydobycia, kontroluje ponad 90 procent światowych mocy w zakresie ich rafinacji i przetwórstwa, a także wytwarza blisko 95 procent magnesów trwałych.