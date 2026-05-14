Ze świata Elon Musk w Pekinie. Nagrania obiegły sieć Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Donald Trump wzniósł toast podczas bankietu w Pekinie

Szef Tesli i SpaceX poleciał do Pekinu na pokładzie Air Force One wraz z delegacją amerykańskich biznesmenów towarzyszących prezydentowi USA. W tej grupie byli m.in. Tim Cook z Apple oraz Jensen Huang z Nvidii.

Goście szczytu chętnie robili sobie zdjęcia z Muskiem. Uwagę mediów i internautów przyciągnęły miny, które stroił szef Tesli. Widać je chociażby na nagraniach Muska z Timem Cookiem i Leiem Junem, prezesem Xiaomi.

Na jednym z filmów widać, jak Elon Musk ze zniecierpliwieniem unosi brwi i wzdycha, pozując do zdjęć.

Elon Musk was seen posing for selfies with Lei Jun, the head of Chinese tech giant Xiaomi, and Tim Cook at a state banquet for President Donald Trump in Beijing on Thursday, held as part of the U.S. president’s official visit to China. Video from the gathering captured Musk… pic.twitter.com/qNIwpESzRR — CBS News (@CBSNews) May 14, 2026 Rozwiń

Elon Musk - kadr z nagrania Źródło zdjęcia: Reuters

Jak donoszą amerykańskie media, Musk zabrał też do Pekinu syna.

Among the suits and billion-dollar conversations during President Trump's high-stakes Chinese trip, one guest stood out.



Elon Musk’s son was seen wandering through a massive hall in China with his father as major CEOs gathered for high-level meetings. pic.twitter.com/lNQahrqd8u — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026 Rozwiń

Wpływ Tesli w Chinach

Mimo coraz silniejszej konkurencji ze strony lokalnych producentów pojazdów elektrycznych Tesla i jej założyciel wciąż cieszą się w Chinach dużym prestiżem. Jak zauważył Kyle Chan, ekspert ds. chińskich technologii z Brookings Institution, dzieje się tak dlatego, że działalność Muska w wielu punktach pokrywa się z priorytetami technologicznymi Pekinu.

- Kiedy spojrzysz na priorytety rozwojowe Chin, wiele z nich niemal idealnie odpowiada dziedzinom, którymi zajmuje się Elon Musk - wskazuje Chan. Wśród nich wymienia samochody elektryczne, autonomiczne pojazdy, sztuczną inteligencję, roboty humanoidalne, interfejsy mózg–komputer oraz technologie satelitarne.

Tesla w 2018 roku stała się pierwszą zagraniczną firmą motoryzacyjną, której pozwolono uruchomić w Chinach produkcję bez konieczności współpracy z lokalnym partnerem. Według danych China Passenger Car Association w ubiegłym roku producent sprzedał na chińskim rynku około 626 000 samochodów, co uczyniło go piątym, największym wytwórcą pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in w kraju.

