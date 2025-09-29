Logo TVN24
Ze świata

"Białe złoto" w Niemczech. Odkryto jedno z największych złóż na świecie

indonezja kopalnia shutterstock_2332160537
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Eksperci ocenili zasoby w regionie Altmark na 43 miliony ton ekwiwalentu węglanu litu (LCE) - przekazała firma Neptune Energy. Podkreśliła przy tym, że jest to jedno z największych na świecie złóż litu.

Neptune Energy realizuje obecnie prace związane z wydobyciem litu w północnej Saksonii-Anhalt. W sierpniu 2025 r. firma zleciła międzynarodowej i niezależnej agencji wyceny Sproule ERCE określenie wielkości złoża.

Jedno z największych złóż litu na świecie

- Nowa ocena podkreśla ogromny potencjał naszych obszarów koncesyjnych w Saksonii-Anhalt. Dzięki temu możemy wnieść znaczący wkład w niemiecki i europejski rynek dostaw litu, który jest surowcem o kluczowym znaczeniu - wskazał cytowany w komunikacie Andreas Scheck, dyrektor generalny Neptune Energy.

Firma posiada obecnie koncesję wydobywczą oraz trzy koncesje poszukiwawcze na lit w tym regionie.

"Region Altmark ma ponad 55-letnią tradycję górniczą, skupiającą się na wydobyciu gazu ziemnego. Neptune Energy i jej poprzednicy wydobywają tu gaz ziemny od 1969 roku. Firma stosuje przyjazny dla środowiska proces bezpośredniej ekstrakcji litu (DLE) z solanki – bez wydobycia odkrywkowego, bez stawów odparowujących i przy minimalnym zapotrzebowaniu na grunty" - zaznaczono w komunikacie.

Projekty dotyczące litu

Firma podała, że drugi projekt pilotażowy dotyczący bezpośredniej ekstrakcji litu, realizowany we współpracy z partnerem technologicznym Lilac, został pomyślnie zakończony w sierpniu 2025 r., przy czym w procesie wymiany jonowej z solanki Altmark uzyskano lit o jakości bateryjnej.

Neptune Energy od połowy września prowadzi też trzeci projekt pilotażowy, którego celem jest ocena procesu adsorpcji. Pod warunkiem uzyskania dalszych zezwoleń na wydobycie, następnie przetestowane ma być wykorzystanie instalacji ekstrakcyjnej - to kolejny krok w kierunku produkcji komercyjnej.

- Region Altmark łączy w sobie potencjał geologiczny, rozwiniętą infrastrukturę i know-how techniczne – idealne warunki do pomyślnego zakończenia transformacji z produkcji gazu ziemnego do przyjaznego dla środowiska wydobycia litu – stwierdził w komunikacie Axel Wenke, dyrektor ds. nowych energii w Neptune Energy.

Jedno z największych złóż "białego złota". Amerykanie z umową na wydobycie
Dowiedz się więcej:

Jedno z największych złóż "białego złota". Amerykanie z umową na wydobycie

Lit i jego związki są wykorzystywane do produkcji m.in. wytrzymałych stopów używanych w lotnictwie, ogniw litowych i akumulatorów litowo-jonowych.

pc

Autorka/Autor: /kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Masmikha / Shutterstock.com

NiemcyZłoża lituLit
