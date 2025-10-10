Prezydent Argentyny Javier Milei wyprowadzony przez ochronę Źródło: Reuters

Była piła mechaniczna, którą wymachiwał Milei, teraz konieczna okazała się lina ratunkowa od Trumpa.

Nadzwyczajne środki w celu stabilizacji

Minister finansów USA Scott Bessent ogłosił w mediach społecznościowych, że USA bezpośrednio kupiły pesos i sfinalizowały linię swapu walutowego z argentyńskim bankiem centralnym. Dodał, że jego resort jest przygotowany na podejmowanie nadzwyczajnych środków w celu stabilizacji rynków.

"Departament Skarbu USA jest gotowy, by natychmiast podjąć nadzwyczajne działania niezbędne do zapewnienia stabilności rynków" - wskazał Bessent.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina’s strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025 Rozwiń

Problemy rządu Javiera Milei

Dziennik "Financial Times" podkreślił, że jest to pierwsza interwencja amerykańskiego ministerstwa finansów w rynek walutowy w Argentynie. Administracja USA stara się pomóc prezydentowi tego kraju Javierowi Milei, największemu sojusznikowi ideologicznemu Trumpa w Ameryce Łacińskiej.

Rząd Javiera Milei uszczuplił w ostatnich tygodniach rezerwy walutowe, starając się nie dopuścić do nagłego spadku wartości peso i nawrotu inflacji przed planowanymi na koniec października wyborami parlamentarnymi, w których liczy na zdobycie dodatkowych miejsc w Kongresie.

"Argentyna stoi w obliczu poważnego kryzysu płynności finansowej. Społeczność międzynarodowa – w tym MFW – jednogłośnie popiera Argentynę i jej rozważną strategię fiskalną, ale tylko Stany Zjednoczone mogą podjąć szybkie działania. I tak właśnie robimy" - wskazał Bessent.

Od 1996 roku władze USA interweniowały w rynki walutowe jedynie trzy razy – zaznaczył "FT". Agencja AP zwróciła natomiast uwagę, że w Stanach Zjednoczonych pomoc Argentynie jest krytykowana m.in. przez rolników, którzy konkurują na rynkach międzynarodowych z argentyńskimi producentami soi.

Cięcia piłą mechaniczną w Argentynie

Milei od zaprzysiężenia w grudniu 2023 roku prowadzi radykalną politykę cięcia wydatków budżetowych, by wyciągnąć kraj z kryzysu gospodarczego. Dąży do rozmontowania budowanego od dziesięcioleci państwa opiekuńczego i przebudowy kraju w oparciu o model neoliberalny.

Javier Milei z piłą mechaniczną Źródło: Tomas Cuesta/Getty Images

Proponowane przez niego drastyczne reformy napotykają jednak opór na ulicach i w Kongresie, gdzie ugrupowanie prezydenta dysponuje niewielką przewagą mandatów.

Źródło: PAP, tvn24.pl