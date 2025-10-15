Logo TVN24
Z kraju

Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja

pap_20240725_156 (1)
Tusk: zmiany na liście podmiotów podlegających ochronie
Źródło: TVN24
W środę nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników ZE PAK odwołało Zygmunta Solorza oraz Justynę Kulkę z rady nadzorczej spółki. Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem przedstawicieli Radosława Kwaśnickiego, akcjonariusza i bliskiego współpracownika Solorza.

W środę w Warszawie odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników wchodzącej w skład biznesowego imperium Zygmunta Solorza spółki ZE PAK. Zgromadzenie zwołane zostało przez większościowego akcjonariusza ZE PAK - cypryjską spółkę Argumenol Investment Company Ltd. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące odwołania i powołania członków rady nadzorczej.

Spór na walnym zgromadzeniu ZE PAK

Na samym początku zgromadzenia oświadczenie złożył reprezentant jednego z akcjonariuszy i współpracowników Zygmunta Solorza - Radosław Kwaśnicki. Przywołał zarządzenie tymczasowe sądu w Limassolu na Cyprze z sierpnia tego roku, które na wniosek Zygmunta Solorza zakazało Argumenolowi jakichkolwiek zmian we władzach ZE PAK.

Wniosek kwestionujący te zarządzenia do sądu najwyższego Cypru złożyła we wrześniu Solkomtel Foundation, kolejna ze spółek, o które toczy się spór między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi. Zarządzenia zostały zawieszone przez sąd najwyższy do czasu rozpatrzenia wniosku, ale, jak wskazał pełnomocnik Kwaśnickiego, ponownie będą efektywne w przypadku odrzucenia wniosku Solkomtel Foundation.

- Argumenol Investment Company Ltd. mając pełną świadomość powyższych okoliczności, postanowił natychmiast wykorzystać okres zawieszenia zarządzenia tymczasowego - stwierdził w środę pełnomocnik Kwaśnickiego. Jak ocenił, zachowanie większościowego akcjonariusza ZE PAK stoi w "oczywistej sprzeczności" z wcześniej wydanym zakazem i spowoduje powstanie kolejnej sytuacji spornej.

Te oskarżenia odrzucił prowadzący zgromadzenie przedstawiciel Argumenolu Jarosław Kołkowski. Wskazał, że wspomniane zabezpieczenia nie obowiązują, a ich skuteczność została zawieszona przez sąd najwyższy Cypru.

W dwóch tajnych głosowaniach akcjonariusze odwołali z rady nadzorczej Zygmunta Solorza i jego żonę Justynę Kulkę.

Czytaj też: Solorz odwołany z funkcji szefa rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu

Po każdym z głosowań sprzeciw zgłaszał przedstawiciel Kwaśnickiego. Jak wskazywał, uchwały zostały podjęte "z rażącym naruszeniem dobrych obyczajów".

- Przyczyny podjęcia tych uchwał mają charakter pozamerytoryczny - ocenił.

Skład rady nadzorczej ZE PAK, wobec braku kandydatów, nie został uzupełniony. Walne zgromadzenie zostało przerwane i będzie kontynuowane 14 listopada. W piątek, 17 października, odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników kolejnej spółki z imperium Solorza - Elektrimu. Główny punkt obrad również dotyczy zmian w radzie nadzorczej.

Konflikt wewnątrz imperium Solorza

Zmiany w radzie nadzorczej ZE PAK to kolejna odsłona konfliktu wewnątrz imperium biznesowego Zygmunta Solorza. We wrześniu 2024 r. "Gazeta Wyborcza" podała, że trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. W piśmie znalazły się opinie, że dobro tych spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Chodzi m.in. o Polsat i firmy strategiczne dla państwa.

Gazeta informowała, że dzieci Zygmunta Solorza są w ostrym sporze z Justyną Kulką, żoną Solorza. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział, że zdymisjonuje swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20240725_188
Sąd zdecydował w sprawie sporu Solorza z dziećmi
Michał Sołowow
Lista najbogatszych Polaków. Pierwszy taki przypadek w historii
shutterstock_2548765505
Zarobili w 10 godzin tyle, ile przeciętny pracownik przez rok
Ze świata

W październiku 2024 r. obaj synowie miliardera - Tobias Solorz i Piotr Żak - a także prawnik Jarosław Grzesiak zostali odwołani z rady nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Tobias Solorz i Piotr Żak stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Synowie Zygmunta Solorza zaskarżyli uchwały walnych zgromadzeń ZE PAK i Cyfrowego Polsatu do sądu. W lipcu tego roku obie spółki poinformowały, że pozwy zostały wycofane.

W maju 2025 r. sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation, na mocy których kontrolę nad biznesami Solorza przejmą jego dzieci. Główny doradca Zygmunta Solorza, Radosław Kwaśnicki, na łamach "Pulsu Biznesu" informował, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu.

W lipcu Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji szefa rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu, która jest podmiotem dominującym w Grupie Polsat Plus. Radosław Kwaśnicki zapowiadał wówczas, że odwołanie Solorza zostanie zaskarżone.

Koncern energetyczny ZE PAK jest właścicielem m.in. elektrowni "Konin' i "Pątnów" i PAK Kopalni Węgla Brunatnego "Konin". W 2020 r. spółka ogłosiła nową strategię, której celem jest odejście od węgla do zielonej energii. Od tego czasu ZE PAK inwestował m.in. w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz rozpoczął produkcję wodoru. Równolegle zapowiedział zamknięcie ostatniej odkrywki węgla brunatnego w pierwszej połowie 2026 r.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Gadomski/PAP

Zygmunt Solorz
