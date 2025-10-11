Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie

GIS ostrzega przed obecnością glutenu w partii chrupek kukurydzianych Źródło: GIS

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych Chrupki kukurydziane SMA KOTEK. Produkt bezglutenowy 100 g. Numer partii: 11.2025 C0 507. "Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.

Gluten w "bezglutenowym" produkcie

Firma TBM Sp. z o. o po otrzymaniu informacji dotyczącej wykrycia zawartości glutenu w próbce produktu oznakowanego sformułowaniem "bezglutenowy", niezwłocznie wdrożyła działania prewencyjne. Jak podaje GIS producent poinformował odbiorców o zaistniałej sytuacji i wstrzymał sprzedaż produktu do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

