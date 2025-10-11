Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie

kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
GIS ostrzega przed obecnością glutenu w partii chrupek kukurydzianych
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega, że w chrupkach kukurydzianych oznaczonych jako "bezglutenowe" wykryto gluten. Dla osób z alergią lub nietolerancją to poważne zagrożenie - spożycie produktu może wywołać reakcję alergiczną.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono niezgodność w zakresie zawartości glutenu w partii chrupek kukurydzianych Chrupki kukurydziane SMA KOTEK. Produkt bezglutenowy 100 g. Numer partii: 11.2025 C0 507. "Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej" - ostrzegł GIS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Insulinooporność wynika z otyłości, nie odwrotnie. Mitem jest, że utrudnia redukcję masy ciała
To nie choroba, ale nie zwiastuje nic dobrego
Zuzanna Kuffel
labolatorium pipeta shutterstock_1086672827
Mutacji w genie nie naprawimy, ale inne zmiany możemy. To daje nadzieję
Zuzanna Kuffel
2-karolina
Polka zmarła na Bali, ważyła 27 kilogramów. "To nie kwestia diety, tylko choroby"
Agnieszka Pióro

Gluten w "bezglutenowym" produkcie

Firma TBM Sp. z o. o po otrzymaniu informacji dotyczącej wykrycia zawartości glutenu w próbce produktu oznakowanego sformułowaniem "bezglutenowy", niezwłocznie wdrożyła działania prewencyjne. Jak podaje GIS producent poinformował odbiorców o zaistniałej sytuacji i wstrzymał sprzedaż produktu do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
GISHandel
Zobacz także:
trump maduro shutterstock_2668583073
Ropa i zerwanie z Rosją. Tak kuszono Trumpa
Ze świata
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
Turystyka
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
Ze świata
Donald Trump
Trump zapowiada 100 procent dodatkowego cła po "wyjątkowo agresywnym" działaniu Chin
Ze świata
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
Pieniądze
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
Ze świata
microsoft shutterstock_2453978703
Były premier znalazł pracę w technologicznym gigancie
Tech
uzywane samochody shutterstock_2262370409
Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg
Moto
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Ta opłata pójdzie w górę. Jest zapowiedź ministerstwa
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
Pieniądze
shutterstock_2651603895
Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
Moto
telefon smartfon shutterstock_1370080886_1
Giganci na celowniku. Bruksela wszczyna postępowanie kontrolne
Tech
shutterstock_2650540179
Inaczej nie wejdą do budynku. Rewolucja w wielkim banku
Ze świata
laptop, telefon, komputer
Utrudnienia dla klientów banków
Pieniądze
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
Nieruchomości
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
Dla pracownika
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
Tech
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
Berlin
"O niebo lepiej". Niemcy przed Polską w technologicznym wyścigu
Tech
shutterstock_2608069097
Odchylenie fotela za dopłatą. Nowa oferta przewoźnika
Turystyka
Niemowle
Wadliwe artykuły dla niemowląt. Ryzyko zaklinowania, połknięcia
Moskwa, Rosja
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"
Ze świata
Paryż walczy z krótkoterminowym najmem mieszkań
"Bezprecedensowo poważny kryzys". Wezwanie szefa banku centralnego
Ze świata
Prezydent Luiz Inacio Lula da Silva (z prawej) i założyciel Build Your Dreams (BYD) Wang Chuanfu (z lewej)
Pierwsza taka fabryka w regionie. "Będziemy umacniali nasze stosunki z Chinami"
Moto
Kim Dzong Un
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj
Ze świata
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
Donald Trump
"Nadzwyczajne działania". Trump ratuje sojusznika
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica