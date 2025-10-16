Logo TVN24
"Koło zamachowe dla potężnego sektora polskiej gospodarki". Minister komentuje

motyka
Minister energii o umowie ZE PAK i PGE
Źródło: TVN24 BiS
Dla państwa, głównego udziałowca spółki PGE, sfera energetyki jądrowej jest przyszłością i gospodarczą, i technologiczną, i prorozwojową - powiedział w czwartek rozmowie z TVN24 BiS podczas Europejskiego Forum Nowych Idei minister energii Miłosz Motyka. W ten sposób odniósł się do umowy w sprawie przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną pełnej kontroli nad spółką, która bada potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych w Polsce.

Od środy w Sopocie trwa Europejskie Forum Nowych Idei. Udział zapowiedzieli m.in. premier Donald Tusk oraz ministrowie: Miłosz Motyka, Waldemar Żurek, Barbara Nowacka, Marta Cienkowska, Paulina Hennig-Kloska i Maciej Berek.

Umowa ZE PAK i PGE

W czwartek rano spółki ZE PAK i PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowały, iż podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 50 proc. akcji spółki PGE PAK Energia Jądrowa SA. Finalizacja transakcji ma nastąpić najpóźniej do 27 listopada 2025 r.

Minister energii Miłosz Motyka mówił w rozmowie z TVN24 BiS podczas EFNI, że celem transakcji jest, żeby "państwo miało pakiet kontrolny, pełną decyzyjność" w zakresie drugiej elektrowni jądrowej. - Umowa przejęcia udziałów wskazuje, że dla państwa, głównego udziałowca spółki PGE, ta sfera jest przyszłością i gospodarczą, i technologiczną, i prorozwojową - stwierdził szef ME.

Miłosz Motyka wskazał, że energetyka jądrowa nie będzie jedynie częścią sektora elektroenergetycznego, ale "kołem zamachowym dla potężnego sektora polskiej gospodarki".

Minister mówił w TVN24 BiS, że są dwie preferowane lokalizacje, jeśli chodzi o budową drugiej elektrowni jądrowej w Polsce - Bełchatów, ale też Konin. - Jeśli chodzi o kwestię technologii, wykonawstwa, wstępne zapytania ofertowe skierowaliśmy do czterech państw: Stanów Zjednoczonych, Francji, Korei Południowej oraz Kanady - przekazał.

- Liczymy na efektywny i bardzo konkurencyjny dialog - dodał.

Minister energii Miłosz Motyka
Minister energii Miłosz Motyka
Źródło: TVN24

Umowa ZE PAK i PGE

Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei prezes Polskiej Grupa Energetycznej Dariusz Marzec wyjaśniał, że umowa oznacza, iż PGE przejmie pełną kontrolę nad spółką, która bada potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych.

- Temat jest bardzo wrażliwy, wymagane były zgody, zatwierdzenie tej transakcji, między innymi przez pana ministra (energii Miłosza) Motykę - podkreślił Marzec.

- Bełchatów (elektrownia węglowa w Bełchatowie - red.) jeszcze co najmniej 10 lat będzie pracował. To jest kilka lat szczegółowych analiz, które pozwolą nam z całkowitą pewnością potwierdzić, że nie ma w tej lokalizacji nic, co przeszkadza w budowie energetyki jądrowej oraz że ta lokalizacja spełnia wszystkie wymogi, zwłaszcza kryteria odnośnie do dostępności odpowiednich zasobów - wyjaśnił. Zastrzegł jednocześnie, że inne lokalizacje będą również brane pod uwagę, zwłaszcza w początkowych fazach.

- Gdyby okazało się, że w wyniku szczegółowych analiz pojawiają się jakieś problemy, to zawsze warto mieć po prostu alternatywną lokalizację - tłumaczył Marzec.

Dodał, że zgodnie z wypowiedzią premiera Donalda Tuska ze środy "na chwilę obecną kluczowy jest Bełchatów". - Ale nie tylko Bełchatów będziemy badać - dodał.

Tusk w trakcie spotkania w Piotrkowie Trybunalskim przekazał, że Bełchatów jest na pierwszym miejscu listy potencjalnych lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej.

- Dzisiaj mogę z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli - według wszystkich analiz, które kończymy w tej chwili - zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy - zapewnił w środę premier.

Plany drugiej elektrowni jądrowej

PGE PAK Energia Jądrowa SA to spółka powołana wspólnie przez PGE i ZE PAK w 2022 r. Wraz z koreańskim KHNP miała wybudować w Koninie drugą elektrownię jądrową w Polsce. W listopadzie 2023 r. projekt uzyskał decyzję zasadniczą. Zakładał postawienie dwóch reaktorów o łącznej mocy 2,8 GW w technologii APR1400. Projekt został następnie zawieszony; pod koniec sierpnia KHNP poinformował o zakończeniu działalności w Polsce.

Zgodnie ze zaktualizowanym "Programem polskiej energetyki jądrowej" Konin i Bełchatów wskazane zostały jako dwie preferowane lokalizacje dla drugiej elektrowni jądrowej. Decyzja o ostatecznej lokalizacji ma zapaść w 2027 r. W przyszłym roku rozpocząć ma się procedura wyboru partnera technologicznego projektu.

W środę nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników ZE PAK odwołało rady nadzorczej spółki Zygmunta Solorza i jego żonę Justynę Kulkę. Sprzeciw wobec takich decyzji podczas zgromadzenia zgłosili przedstawiciele Radosława Kwaśnickiego, współpracownika Solorza i akcjonariusza ZE PAK.

pc

Autorka/Autor: /dap

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

