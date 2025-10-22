Budowa drogi ekspresowej S3 została ukończona. Jakie trasy powstaną do 2033 roku? Źródło: TVN24

Po 18 latach budowy droga ekspresowa S3 została w pełni ukończona. - To oznacza zakończenie budowy tej najważniejszej trasy w zachodniej Polsce - poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Trasa S3 ukończona

Ukończenie inwestycji zapewnia kierowcom bezkolizyjny przejazd przez kraj od morza aż do granicy z Czechami. Trasa jest kluczowa nie tylko dla regionów zachodniej Polski, ale także dla całego kraju, ponieważ polskie porty zyskały szybkie połączenie z siecią autostrad i drogami prowadzącymi na południe Europy.

Na granicy z Czechami szybka trasa jest jednak dopiero w budowie. Jak wyjaśnił Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozmowie z TVN24 najbliższy, przygraniczny odcinek zostanie ukończony u naszych południowych sąsiadów w drugiej połowie 2026 roku.

- W kolejnych latach, do 2028, ten odcinek zostanie wydłużony, tak aby wpiąć się już w czeską sieć dróg - przekazał.

Trasa S3

Budowa dróg w Polsce

Polska w ciągu ostatnich trzech dekad dokonała znaczącej przemiany w rozwoju infrastruktury drogowej. - Na początku lat dziewięćdziesiątych mieliśmy w Polsce trochę ponad trzysta kilometrów dróg szybkiego ruchu, a teraz pięć tysięcy trzysta. To jest ogromne osiągnięcie, wielki ewenement, o którym się niewiele mówi - stwierdził profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Nie wszystkie inwestycje przebiegały zgodnie z planem. W niektórych regionach występują opóźnienia, a budowa wschodniej obwodnicy Warszawy wymagała rozpoczęcia prac niemal od nowa.

- Można nazwać to fiaskiem, bo nie ma drogi, a ona już mogła być, gdyby inaczej potoczyła się sytuacja w przeszłości. W pewnym momencie była to tak skomplikowana sytuacja formalno-prawno-sądowa, że uznaliśmy: stop - wyjaśnił Szymon Piechowiak.

"Poczekamy trochę dłużej"

Docelowo Polska ma mieć ponad 8 tysięcy kilometrów szybkich tras.

Docelowa sieć szybkich tras w Polsce

Obecne inwestycje, zaplanowane w ramach rządowego programu dróg krajowych, mają zostać zrealizowane do 2033 roku.

Nie wszystkie projekty uda się jednak zrealizować w zakładanym terminie.

- Patrząc na dotychczasowe tempo, wydaje się, że trochę dłużej poczekamy niż do 2033 roku. Być może będzie to nawet 2040 rok, bo jest kilka odcinków, takich jak A50, obwodnica aglomeracyjna Warszawy, które już dzisiaj wiemy, że są opóźnione - ocenił ekspert ds. dróg z JKO Consulting Jan Jakiel.

Jeszcze w tym roku oddanych do użytku ma być 250 kilometrów nowych tras.

- Można zacząć od autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Do tego S1, obejście Węgierskiej Górki, spektakularna inwestycja, droga ekspresowa S7 Czosnów-Modlin. Bliżej końca roku to zamknięcie projektu obwodnicy metropolii trójmiejskiej - przekazał Piechowiak z GDDKiA.

