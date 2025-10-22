Logo TVN24
Z kraju

"Wielki ewenement, o którym się niewiele mówi"

Wracają znad morza. Stoją z 10-kilometrowym korku
Budowa drogi ekspresowej S3 została ukończona. Jakie trasy powstaną do 2033 roku?
Źródło: TVN24
To historyczna chwila - tak mówią drogowcy. Pierwsza ekspresówka przez cały kraj jest gotowa. Łączy trzy autostrady. Od wczoraj kierowcy mogą przejechać całą S3 - ze Świnoujścia do granicy z Czechami. Dalej zaczynają się już schody, bo nasi sąsiedzi dopiero budują swoją szybką trasę. Przegląd tego, co buduje się u nas, w materiale Łukasza Wieczorka z magazynu "Polska i Świat".

Po 18 latach budowy droga ekspresowa S3 została w pełni ukończona. - To oznacza zakończenie budowy tej najważniejszej trasy w zachodniej Polsce - poinformował wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Trasa S3 ukończona

Ukończenie inwestycji zapewnia kierowcom bezkolizyjny przejazd przez kraj od morza aż do granicy z Czechami. Trasa jest kluczowa nie tylko dla regionów zachodniej Polski, ale także dla całego kraju, ponieważ polskie porty zyskały szybkie połączenie z siecią autostrad i drogami prowadzącymi na południe Europy.

Na granicy z Czechami szybka trasa jest jednak dopiero w budowie. Jak wyjaśnił Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w rozmowie z TVN24 najbliższy, przygraniczny odcinek zostanie ukończony u naszych południowych sąsiadów w drugiej połowie 2026 roku.

- W kolejnych latach, do 2028, ten odcinek zostanie wydłużony, tak aby wpiąć się już w czeską sieć dróg - przekazał.

Trasa S3
Trasa S3
Źródło: TVN24

Budowa dróg w Polsce

Polska w ciągu ostatnich trzech dekad dokonała znaczącej przemiany w rozwoju infrastruktury drogowej. - Na początku lat dziewięćdziesiątych mieliśmy w Polsce trochę ponad trzysta kilometrów dróg szybkiego ruchu, a teraz pięć tysięcy trzysta. To jest ogromne osiągnięcie, wielki ewenement, o którym się niewiele mówi - stwierdził profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Nie wszystkie inwestycje przebiegały zgodnie z planem. W niektórych regionach występują opóźnienia, a budowa wschodniej obwodnicy Warszawy wymagała rozpoczęcia prac niemal od nowa.

- Można nazwać to fiaskiem, bo nie ma drogi, a ona już mogła być, gdyby inaczej potoczyła się sytuacja w przeszłości. W pewnym momencie była to tak skomplikowana sytuacja formalno-prawno-sądowa, że uznaliśmy: stop - wyjaśnił Szymon Piechowiak.

Karol Nawrocki
Nawrocki: to kluczowy dla całego regionu korytarz
Moto
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
Moto
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik

"Poczekamy trochę dłużej"

Docelowo Polska ma mieć ponad 8 tysięcy kilometrów szybkich tras.

Docelowa sieć szybkich tras w Polsce
Docelowa sieć szybkich tras w Polsce
Źródło: GDDKiA

Obecne inwestycje, zaplanowane w ramach rządowego programu dróg krajowych, mają zostać zrealizowane do 2033 roku.

Nie wszystkie projekty uda się jednak zrealizować w zakładanym terminie.

- Patrząc na dotychczasowe tempo, wydaje się, że trochę dłużej poczekamy niż do 2033 roku. Być może będzie to nawet 2040 rok, bo jest kilka odcinków, takich jak A50, obwodnica aglomeracyjna Warszawy, które już dzisiaj wiemy, że są opóźnione - ocenił ekspert ds. dróg z JKO Consulting Jan Jakiel.

Jeszcze w tym roku oddanych do użytku ma być 250 kilometrów nowych tras.

- Można zacząć od autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Do tego S1, obejście Węgierskiej Górki, spektakularna inwestycja, droga ekspresowa S7 Czosnów-Modlin. Bliżej końca roku to zamknięcie projektu obwodnicy metropolii trójmiejskiej - przekazał Piechowiak z GDDKiA.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Polska i Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica