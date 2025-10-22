Nowe dane ze sklepów. "Konsument pozostaje filarem"

Adam Glapiński o ryzykach dla inflacji Źródło: TVN24 BiS

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 7,1 proc. oraz spadek o 1,8 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 7,4 proc. rdr.

Komentarze ekonomistów

"Sprzedaż detaliczna co prawda nie pobiła konsensusu (bo był wysoko), ale jednak wynik powyżej 6% w cenach stałych zdarzył się ostatnio w kwietniu tego roku, a wcześniej w marcu i lutym 2024. Konsument pozostaje filarem ożywienia i będzie nim nadal w 2026 roku" - napisali w komentarzu w serwisie X analitycy mBanku.

"Niespodzianki nie zawsze idą ze sobą w parze. Sprzedaż detaliczna przyspieszyła z 3,1 do 6,4% r/r. To niezły wynik, zbliżony do konsensusu, ale mieliśmy apetyty na więcej. Historia o mocnym krajowym konsumencie jest jak najbardziej w mocy. W 2025 konsumpcja urośnie o ok. 4%" - skomentowali ekonomiści Pekao.

"Sprzedaż detaliczna we wrześniu w górę o 6,4%r/r. Liczyliśmy na więcej. Niska sprzedaż żywności. Utrzymuje się za to wysoki popyt na dobra trwałego użytku (auta, meble, elektronika, odzież), gdzie notujemy dwucyfrowe wzrosty. W 3kw25 wzrost PKB był zbliżony do 4%r/r, a całoroczny na poziomie 3,5%, w 2025, pozostaje naszym scenariuszem bazowym" - napisali eksperci ING.

Źródło: PAP